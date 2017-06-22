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2017年6月22日 / 晚上11点59分 / 1 个月前

金价延续从五周低位反弹的势头 受助于美元持稳和技术支撑

路透新闻部

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦6月22日 - 金价周四上扬，在淡静交投中延续从昨日触及的五周低位反弹的势头，因美元持稳，200日移动均线为市场提供了短期支撑。

1904 GMT，现货金上扬0.3%，报每盎司1,249.17美元。昨日一度触及五周低位1,240.75美元，后反弹上扬0.3%。

美国8月期金收涨0.3%，报每盎司1,249.40美元。

“今天的走势完全是技术性反弹。除盘整外，没有其它的解释，”LOGIC Advisors的联合创始人LOGIC Advisors说，他还表示，升穿1,260美元后可能会吸引技术性买盘，从而进一步推高金价。

全球股市小涨，受助于油价在触及10月低位后温和反弹。与此同时，美国公债收益率曲线勉力止住了近期趋平的势头。

“金市今日最主要的驱动因素看似是美国公债收益率曲线趋平，”OANDA的高级分析师Jeffrey Halley说。

美国五年期/30年期公债收益率差一度降至94.9个基点，为2007年12月来最窄，因投资者评估，在通胀指标不断回落的情况下，美国联邦储备委员会(FED/美联储)的鹰派立场对经济产生的影响。

美元指数基本持稳。

其他贵金属方面，现货银上扬0.9%，报每盎司16.57美元。现货铂金盘中触及一周最高，日内上扬0.1%，报每盎司924.40美元。现货钯金跌0.4%，报每盎司884.60美元。(完)

编译 母红; 审校 刘静

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