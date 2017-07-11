金价从3月低位上涨 交易商等待升息信号

路透纽约/伦敦7月10日 - 金价周一在震荡交易中从3月中以来的最低
位上涨，此前一度逼近技术支撑位，且因交易商在等待央行升息信号。
交易商等待周三和周四美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦在
国会的证词。
“价格有些停滞，此前在上周五抛盘有些筋疲力尽，”RJO Futures
高级商品交易商Phillip Streible称，“许多人在看后市，等着叶伦主席
本周晚些时候的国会证词。”
1832 GMT，现货金今日升0.07%，报1,213.61美元，盘中触及
3月15日以来最低的1,204.45美元。金价上周下跌2.3%。
美国8月现货期金收高3.50美元，或0.29%，报每盎司1,213.2
0美元。
交易商预计许多央行将收紧货币政策。好于预期的美国就业数据和德
国出口数据给预期提供了理据。
全球增长前景的良好预期得到提振，鼓励投资者卖出黄金买入风险更
大资产。
美国10年期公债收益率自6月底以来大幅上涨，金价从一个月前的高
位1,295.97美元下跌了近7%。
截至7月3日当周，投资者将COMEX黄金净多头头寸大幅减少一半多，
净多头头寸为1月以来最少。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust持金量截至上周五
当周减少2%。
现货银上涨0.45%，报每盎司15.65美元，稍早跌至15.16美元
。价格接近去年4月以来最低，截至7月3日当周，投资者的看多头寸为201
5年12月以来最少。
铂金下跌0.47%，报每盎司899.25美元；钯金升0.27%
，报每盎司840.78美元。(完)
编译 刘静；审校 李军