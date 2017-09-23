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金价上涨 因朝美紧张关系提振避险买盘
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#国际财经
2017年9月23日 / 凌晨1点50分 / 1 个月前

金价上涨 因朝美紧张关系提振避险买盘

1 分钟阅读

路透纽约/伦敦9月22日 - 金价周五从昨日触及的四周低点小幅反弹，因美元下滑，且朝鲜和美国紧张关系升温，地缘政治不确定性令投资人寻求避险。

在政治和经济动荡之时，黄金通常被视为避险资产，而股市等风险资产会遭抛售。

朝鲜周五表示，可能在太平洋进行一枚氢弹试验。此前美国总统特朗普誓言要摧毁该国。朝鲜领导人金正恩称，要让“精神错乱”的特朗普为他的威胁付出沉重代价。

日圆和瑞郎上涨，因朝鲜有可能再度试爆核弹。美股和美元下滑。

1829 GMT，现货金升0.36%，报每盎司1,295.71美元，周四触及四周最低1,287.61美元，金价徘徊在50日移动均线支撑位附近。

尽管今日上涨，现货金本周势将下挫1.5%，为7月初来最大周线跌幅。

美国12月期金收高2.70美元或0.21%，报每盎司1,297.50美元。

本周稍早美国联邦储备委员会(FED/美联储)暗示年底前仍将再度加息。收紧货币政策会令持有非孽息黄金的机会成本。在美联储发布声明后，美元已经升至两个月高位。

现货银持稳在每盎司16.95美元，现货铂金下滑0.86%，报每盎司927.50美元，银和铂金均势将连跌第二周。

现货钯金上扬1.08%，报每盎司920.33美元，但仍将连跌第三周。(完)

编译 李军; 审校 母红

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