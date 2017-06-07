全球金市：金价持于七个月高位附近，政治疑虑支撑避险需求

路透班加罗尔6月7日 - 现货金周三持稳于七个月高位附近，受疲弱美元支撑，本周稍后登场的重要政经事件料助长黄金的避险魅力。

0100 GMT，现货金近持平报每盎司1,293.03美元。周二上涨1.1%，并触及去年11月以来最高水准1,295.97美元。

美国8月期金跌0.2%报1,295.6美元。

美元指数下跌0.1%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数小跌0.2%。

由于英国大选、欧洲央行政策会议、以及前美国FBI局长科米(James Comey)作证都将在周四进行，市场人士对大举建仓持谨慎态度。欧洲央行可能在此次会议上采取较鸽派的立场。

美国4月职位空缺飙升至纪录高位，雇主显然不容易觅得合适的员工，显示就业市场趋于紧俏，这或将鼓励美联储在本月调升利率。

消息人士们指出，科米本周在国会作证时，可能不会指控美国总统特朗普试图干涉有关特朗普竞选团队与俄罗斯官员之间联系的调查。

周二公布的民调显示，英国首相特雷莎梅看来将在周四大选中扩大在国会拥有的多数席位优势，但之后不久公布的另一份民调则显示，执政党与反对党工党的支持率不相上下。

在对欧洲的投资评估中，全球投资者把英国和欧洲其他地区区别对待，这反映出他们对欧洲经济前景越来越乐观，但又对艰难而且可能久拖不决的脱欧谈判感到不安。

现货钯金周二触及2014年9月以来最高水准每盎司858.70美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周二其黄金持仓量上升0.49%至855.16吨。(完) (编译 张若琪/许娜；审校 王丽鑫/龚芳)