全球金市：朝鲜半岛紧张情势推动金价小升，关注美联储会议记录

路透班加罗尔7月5日 - 金价周三小涨，因朝鲜半岛紧张局势激发对 黄金的避险需求；美国联邦储备理事会(美联储，FED)即将公布的最新政 策会议纪录也备受关注。

0057GMT，现货金涨0.18%报每盎司1,225.81美元。

美国8月期金升0.52%报每盎司1,225.50美元。

朝鲜周三称已试射新研发的洲际弹道导弹，该导弹可携带大型核弹头 ，试射成功地验证了弹头的大气层再进入技术。美国国务卿蒂勒森周二呼 吁采取全球行动，称此前朝鲜试射一枚洲际弹道导弹令朝鲜的核威胁再次 升级。

美国国防部周二表示，其准备保卫美国及其盟国抵御与日俱增的朝鲜威胁。

在朝鲜半岛紧张局势升级的情况下，亚洲股市周三开盘受抑。

美元兑日圆周三下滑，因对美国和朝鲜紧张关系升温的担忧加剧；加元上涨，此前该国央行总裁表示支持升息。

在周二刊出的一篇报纸专访中，英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂坚持认为现在就应该升息的观点，并称英国经济放缓程度并没有预测的那么大。

印度黄金销售税上调，可能会刺激黄金的私下交易和走私需求。

路透大宗商品与能源市场技术分析师王涛称，现货金预计将测试每盎司1,217美元处支撑，很有可能跌破该点位，并进一步跌向下道支撑1,211美元。(完) (编译 李爽/许娜；审校 龚芳/杜明霞)