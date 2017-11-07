全球金市：金价因美元走强而下跌，上日录得六周最大单日涨幅

* 金价回落，上日录得六周来最大单日升幅 路透纽约/伦敦11月7日 - 金价周二下跌0.5%，在前日大涨后小幅回 落，因美元走强，削弱了避险对投资的吸引力，油价也下挫。 周一，金价最高升1%，录得六周来最大单日涨幅，因沙特阿拉伯王储 穆罕默德通过反贪清洗行动逮捕了多名政界和商界精英的消息，提振油价 升至两年半高位。周二金价回落，但陷于20美元的区间内，Upper Saddle River合伙人Bill O’Neill称。 “金价陷于1,260-1,280美元的区间内，”他称，“现在黄金市场的 整体气氛不是特别有利，避险需求没有了。” 1847 GMT，现货金 下跌0.5%，报每盎司1,275.30美元，美国1 2月期金 收跌5.80美元，或0.5%，报每盎司1,275.80美元。 美元兑欧元上涨0.3%，因投资者押注，美国和欧元区的货币政策仍将 背道而驰。 油价也从周一沙特王储穆罕默德反贪肃清行动带动的升势中回落。 黄金和油价都以美元计价，美元走高令以美元计价的商品承压。 现货银 下跌1.6%，报每盎司16.96美元，日高为10月20日以来 最高的17.27美元。 周一，银价急升2.5%，表现好于金价，黄金/银价格比降至74.39的9 月中以来最低。 铂金 下跌1.3%，报每盎司922.40美元；钯金 下跌0.4% ，报每盎司995.60美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)