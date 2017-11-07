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全球金市：金价因美元走强而下跌，上日录得六周最大单日涨幅
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2017年11月7日 / 晚上8点09分 / 更新于 9 小时前

全球金市：金价因美元走强而下跌，上日录得六周最大单日涨幅

1 分钟阅读

    * 金价回落，上日录得六周来最大单日升幅

    路透纽约/伦敦11月7日 - 金价周二下跌0.5%，在前日大涨后小幅回
落，因美元走强，削弱了避险对投资的吸引力，油价也下挫。
    
    周一，金价最高升1%，录得六周来最大单日涨幅，因沙特阿拉伯王储
穆罕默德通过反贪清洗行动逮捕了多名政界和商界精英的消息，提振油价
升至两年半高位。周二金价回落，但陷于20美元的区间内，Upper Saddle
 River合伙人Bill O’Neill称。
    
    “金价陷于1,260-1,280美元的区间内，”他称，“现在黄金市场的
整体气氛不是特别有利，避险需求没有了。”
    
     1847 GMT，现货金      下跌0.5%，报每盎司1,275.30美元，美国1
2月期金      收跌5.80美元，或0.5%，报每盎司1,275.80美元。
    
    美元兑欧元上涨0.3%，因投资者押注，美国和欧元区的货币政策仍将
背道而驰。
    
    油价也从周一沙特王储穆罕默德反贪肃清行动带动的升势中回落。
    
    黄金和油价都以美元计价，美元走高令以美元计价的商品承压。
    
    现货银      下跌1.6%，报每盎司16.96美元，日高为10月20日以来
最高的17.27美元。
    
    周一，银价急升2.5%，表现好于金价，黄金/银价格比降至74.39的9
月中以来最低。
    
     铂金      下跌1.3%，报每盎司922.40美元；钯金      下跌0.4%
，报每盎司995.60美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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