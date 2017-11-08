重发-全球金市：金价小幅上涨，因美元下跌

(重发以调整电头日期至“8日”，非“7日”)

路透11月8日 - 金价周三盘初小幅上扬，因一项媒体报导打压美元下跌。有媒体报导暗示美国税改计划当中的削减企业税可能推迟实施。

0103 GMT，现货金上涨0.1%，报每盎司1,276.30美元。上日跌约0.5%。

美国12月期金上涨0.1%报每盎司1,277.30美元。

美元周三全线下跌，因华盛顿邮报援引未具名消息人士周二报导称，美国参议院共和党领导人考虑将下调公司税推迟一年实施，以符合参议院规定。

美国众议院共和党所推动的税改提案周二取得进展，而评级机构惠誉指出，这项方案将令预算赤字大增，对经济却只有短暂提振效果。

美国总统特朗普周二警告朝鲜(北韩)，他准备动用美国全面军事力量以阻止任何袭击，不过他也以较过去更加和缓的态度呼吁平壤方面“达成协议”，以结束核问题僵局。

海湾地区主要股市周二全部下滑，因沙特阿拉伯全面打击贪污腐化的行动令市场不安。批评者认为这场行动实际上就是民粹势力夺权，而沙特平民则认为早就应该打击一下国内这些有钱的超级精英们了。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust周二持仓减少0.14%至844.27吨。

加拿大矿企Centerra Gold Inc周二称将收购同业对手AuRico Metals Inc，交易估值为3.10亿加元(2.43亿美元)。(完)