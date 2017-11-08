全球金市：金价微升，因美国减税可能推迟实施的报导打压美元下跌

路透11月8日 - 金价周三小幅上扬，因媒体报导称美国税改计划当中的削减企业税可能推迟实施，打压美元下跌。

0426 GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,277.94美元。金价上日跌约0.5%。

美国12月期金上涨0.2%报每盎司1,278.40美元。

美国华盛顿邮报周二援引未具名消息人士报导称，参议院共和党领导人考虑将下调公司税这一重要计划推迟一年实施，以符合参议院规定。

“金价今早开局良好，受美元被大举抛售支撑...”MKS PAMP交易员Alex Thorndike表示。

“目前1,280-85美元仍是顶点，看看华盛顿邮报的报导是否会在今天欧洲和纽约时段引发金价上行动能，将会很有意思，”Thorndike说。

分析师称，沙特阿拉伯反腐行动以及美国总统特朗普在与朝鲜关系紧张之际访问韩国，可能提振金价。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周二其黄金持仓量下降0.14%至844.27吨，周一为845.46吨。

其他贵金属方面，现货银涨0.3%至每盎司17.01美元。铂金升0.1%至923.40美元。钯金升0.3%至995.50美元。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 王兴亚/汪红英)