全球金市：金价受公债收益率上涨拖累下跌，但美国税改忧虑限制跌幅

* 全球股市2003年以来最长升势终结 * 美债收益率上涨 * 金价本周仍有望周线上涨 路透纽约/伦敦11月10日 - 金价周五转跌，因美债收益率上涨，但跌 幅受限，因股市和美元受美国税改前景不确定性拖累走低。 美债收益率上涨，给金价带来压力，减少了非孽息资产黄金的吸引力 ；而美元下跌令金价对其它外币持有者来说更便宜。 “收益率上升通常增加持有黄金的成本，今日收益率略有上涨，”道 明证券商品策略负责人Bart Melek称。 两年期美债收益率升至九年高位，因交易员出脱令收益率曲线趋平的 头寸，交易商在本周标售后减少所持长债。 1855 GMT，现货金 下跌0.7%，报每盎司1,275.60美元，周四触 及10月20日以来最高的1,288.34美元。本周涨0.5%。 美国12月期金 收跌13.30美元，或1%，报每盎司1,274.20美元 ，本周涨0.4%。 美元本周将录得一个月来的最大周度跌幅，因对美国减税计划可能被 推迟至2019年感到失望，美元近期升势嘎然而止。 税改计划不确定性也打击美国股市，帮助终结了全球股市2003年以来 的最长升势。减税是特朗普总统的主要承诺之一，该政策预期已经将标普 指数自2016年美国大选以来推高逾20%。 其它贵金属，现货银 下跌0.6%，报每盎司16.89美元，本周涨0 .4%，为四周来的首周上涨。 铂金 下跌0.8%，报每盎司929.40美元，盘中触及10月16日以来 最高941.40美元。本周涨1.2%。 钯金 下跌1.6%，报每盎司994.22美元，周四触及2001年以来最 高的1,026.10美元，本周下跌0.3%。(完) (编译 刘静；审校 李军)