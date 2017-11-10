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全球金市：金价受公债收益率上涨拖累下跌，但美国税改忧虑限制跌幅
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2017年11月10日 / 晚上8点29分 / 更新于 10 小时前

全球金市：金价受公债收益率上涨拖累下跌，但美国税改忧虑限制跌幅

1 分钟阅读

    * 全球股市2003年以来最长升势终结
    * 美债收益率上涨
    * 金价本周仍有望周线上涨

    路透纽约/伦敦11月10日 - 金价周五转跌，因美债收益率上涨，但跌
幅受限，因股市和美元受美国税改前景不确定性拖累走低。
    
    美债收益率上涨，给金价带来压力，减少了非孽息资产黄金的吸引力
；而美元下跌令金价对其它外币持有者来说更便宜。
    
    “收益率上升通常增加持有黄金的成本，今日收益率略有上涨，”道
明证券商品策略负责人Bart Melek称。
    
    两年期美债收益率升至九年高位，因交易员出脱令收益率曲线趋平的
头寸，交易商在本周标售后减少所持长债。
    
    1855 GMT，现货金      下跌0.7%，报每盎司1,275.60美元，周四触
及10月20日以来最高的1,288.34美元。本周涨0.5%。
    
    美国12月期金       收跌13.30美元，或1%，报每盎司1,274.20美元
，本周涨0.4%。

    美元本周将录得一个月来的最大周度跌幅，因对美国减税计划可能被
推迟至2019年感到失望，美元近期升势嘎然而止。
    
    税改计划不确定性也打击美国股市，帮助终结了全球股市2003年以来
的最长升势。减税是特朗普总统的主要承诺之一，该政策预期已经将标普
指数自2016年美国大选以来推高逾20%。
    
    其它贵金属，现货银      下跌0.6%，报每盎司16.89美元，本周涨0
.4%，为四周来的首周上涨。
    
    铂金      下跌0.8%，报每盎司929.40美元，盘中触及10月16日以来
最高941.40美元。本周涨1.2%。
    
    钯金      下跌1.6%，报每盎司994.22美元，周四触及2001年以来最
高的1,026.10美元，本周下跌0.3%。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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