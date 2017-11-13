全球金市：金价收复部分失地，因美元持稳和股市回落

* 金价持稳，上周五录得两周最大跌幅 * 股市从纪录高位回落，因对美国税改计划感到不安 路透纽约/伦敦11月13日 - 金价在上周五深跌后周一反弹，收复部分 失地，因美元持稳，以及美国税改计划的不确定性刺激了避险意愿，拖累 股市从纪录高位回落。 但金价仍陷于狭窄区间内，投资者等待美国升息路径的更多线索。 1841 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,279美元；美国12月期 金 收高4.70美元，或0.4%，报每盎司1,278.90美元。 上月大部分时间，金价在当前切入位在1,277美元的100日移动均线上 下15美元的区间内波动。 上周五金价下跌0.7%，为10月26日以来的最大单日跌幅，受压于美债 收益率上涨。 虽然周一早盘收益率上涨支撑美元，但美元稍后缩减涨幅。股市也下 跌，因美国税改计划的不确定性拖累股市从近期触及的纪录高位进一步下 跌。 “下跌风险可能大于上行风险，特别是如果美国议员不能兑现常挂在 嘴边的减税承诺，”道明证券商品策略负责人Bart Melek称。 其它贵金属，银价 涨0.9%，报每盎司17.05美元；铂金 升0.8%，报每盎司933.40美元；钯金 跌0.4%，报每盎司990.40美元 。(完) (编译 刘静；审校 母红)