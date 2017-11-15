全球金市：现货金持稳，投资人观望美国CPI数据

路透11月15日 - 现货金周三持稳，投资人等待今日稍晚美国的消费者通胀数据出炉，以研判美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策紧缩的可能线索。

0658GMT，现货金几近持平报每盎司1,280.94美元。金价周二触及1,270.56美元，为11月6日以来最低，终场收高0.2%。

美国12月期金下跌0.1%，至1,281.10美元。

“黄金仍陷在窄幅区间，交易员在等待更多信号才会做出判断，”澳新银行分析师Daniel Hynes表示。

“这个数据(美国通胀)是最重要的数据之一，可能决定到下次美联储会议召开之前的人气。显然，市场期待的是通胀率上升...但目前采取的是谨慎作法，”Hynes并称。

圣路易斯联储总裁布拉德周二表示，在通胀上升之前，美联储应当把指标利率保持在当前水平。

亚特兰大联储总裁博斯蒂克称，他仍然支持12月升息，除非美国通胀率进一步下滑以及地方经济出现疲软迹象，才会让他暂时搁置逐渐收紧政策的预期。

“我们预期美联储在2017年12月会议上升息25个基点，鉴于实货市场异常疲软，近期金价可能下跌，”渣打在报告中称。

“近期推动黄金的两个主要因素仍是美国税改法案和即将召开的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议。”(完) (编译 蔡美珍/李春喜 审校 于春红)