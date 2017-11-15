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全球金市：金价在震荡交投中小幅下跌，因美元缩减跌幅
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2017年11月15日 / 晚上7点38分 / 更新于 12 小时前

全球金市：金价在震荡交投中小幅下跌，因美元缩减跌幅

1 分钟阅读

    * 金价触及10月20日以来最高，之后转跌
    * 美国核心通胀持坚
    * 美国零售销售意外上涨，提振美元从低位回升
    * 金价陷于窄幅区间波动

    路透纽约/伦敦11月15日 - 金价周三下跌，盘中在平盘上下波动，先
是升至10月20日以来最高，然后回落并在日低附近徘徊，因美元缩减跌幅
。
    
    美国数据显示，上月零售销售上涨，核心通胀攀升，夯实了美国进一
步升息的预期，扶助美元兑一篮子货币      从日低回升。
    
    美元走软令黄金对其它货币持有者来说更便宜。
    
    1841 GMT，现货金      下跌0.2%，报每盎司1,277.51美元，盘中触
及10月20日以来最高的1,289.09美元。金价本周累积升0.8%。
    
    美国12月期金       收跌5.20美元，或0.4%，报每盎司1,277.70美
元。
    
    美国减税可能刺激经济增长的前景蒙阴，此前参议院共和党将废除奥
巴马医保中一关键部分与税改计划联系在一起，制造了新的政治障碍。
    
    “市场臆测减税计划出台需要很长时间，意味着美联储将不会像其预
期的那样激进，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。
    
    澳新银行分析师Daniel Hynes称，周三的通胀数据可能刺激金价突破
10月中以来的交易区间1,265-1,290美元。
    
    美股走低，因能源股仍承压，油价连续第四日下挫。
    
    技术面方面，阻力位位于切入位在1,292美元附近的50日移动均线，
以及位于1,297.70美元的费波纳奇水准。
    
    其它贵金属，银价      下跌0.4%，报每盎司16.95美元，铂金XPT=
涨0.2%，报每盎司927.74美元，钯金      下跌0.4%，报981.75美元，
盘中触及两周低位973.40美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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