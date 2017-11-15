全球金市：金价在震荡交投中小幅下跌，因美元缩减跌幅

* 金价触及10月20日以来最高，之后转跌 * 美国核心通胀持坚 * 美国零售销售意外上涨，提振美元从低位回升 * 金价陷于窄幅区间波动 路透纽约/伦敦11月15日 - 金价周三下跌，盘中在平盘上下波动，先 是升至10月20日以来最高，然后回落并在日低附近徘徊，因美元缩减跌幅 。 美国数据显示，上月零售销售上涨，核心通胀攀升，夯实了美国进一 步升息的预期，扶助美元兑一篮子货币 从日低回升。 美元走软令黄金对其它货币持有者来说更便宜。 1841 GMT，现货金 下跌0.2%，报每盎司1,277.51美元，盘中触 及10月20日以来最高的1,289.09美元。金价本周累积升0.8%。 美国12月期金 收跌5.20美元，或0.4%，报每盎司1,277.70美 元。 美国减税可能刺激经济增长的前景蒙阴，此前参议院共和党将废除奥 巴马医保中一关键部分与税改计划联系在一起，制造了新的政治障碍。 “市场臆测减税计划出台需要很长时间，意味着美联储将不会像其预 期的那样激进，”法国兴业银行金属研究负责人Robin Bhar称。 澳新银行分析师Daniel Hynes称，周三的通胀数据可能刺激金价突破 10月中以来的交易区间1,265-1,290美元。 美股走低，因能源股仍承压，油价连续第四日下挫。 技术面方面，阻力位位于切入位在1,292美元附近的50日移动均线， 以及位于1,297.70美元的费波纳奇水准。 其它贵金属，银价 下跌0.4%，报每盎司16.95美元，铂金XPT= 涨0.2%，报每盎司927.74美元，钯金 下跌0.4%，报981.75美元， 盘中触及两周低位973.40美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)