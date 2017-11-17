FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
全球金市：金价走高，因美元受美国检方行动打击走软
频道
专题
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
路透精英汇
全球基金经理对中国看法不一 但普遍看好新兴市场
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
深度分析
汇市一周综述：四大央行承诺向市场放风 欧元“人逢喜事精神爽”
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
国际财经
特斯拉电动重卡亮相藏玄机 新款Roadster跑车成压轴彩蛋
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月17日 / 凌晨5点35分 / 更新于 21 小时前

全球金市：金价走高，因美元受美国检方行动打击走软

1 分钟阅读

路透11月17日 - 金价周五走高，因美元走软，此前有报道称“通俄门”调查人员要求美国总统特朗普的竞选团队提交相关文件。

据华尔街日报报道，特别检察官穆勒(Robert Mueller)的团队上个月发出传票，要求十几名官员提交与俄罗斯相关的文件。

0429GMT，现货金涨0.3%至每盎司1,282.72美元。金价周线上涨约0.5%，可能连续第二周实现周线上涨。

美国12月期金上涨0.4%，至每盎司1,282.70美元。

“对亚洲投资者来说，美元下跌和亚币上涨都让黄金变得很有吸引力，”澳洲国民银行(NAB)分析师John Sharma表示。

但他表示，围绕美国税改议案的不确定性以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月可能升息，都向市场发出了好坏不一的信号，使得金价持续区间波动。

“短期内金价应该可能继续在1,260-1,290美元区间徘徊，”他并称。

美国共和党议员周四朝1980年代以来美国最重大的税法改革迈出重要一步，因众议院通过了总统特朗普所寻求的全面减税方案。

“未来数月金价将继续窄幅波动，因美国名义利率上升持续遏制投资需求，”BMI Research在报告中称。“较长期内金价将小涨，因发达市场通胀回升。”

美国旧金山联储总裁威廉姆斯称，美国经济增长强劲程度足以让美联储在未来几年逐步升息至2.5%左右。

美国克利夫兰联储总裁梅斯特称，不担心目前的低通胀，相信通胀会回升。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛表示，现货金XAU=倾向于升破每盎司1,270-1,286美元中性区间，并进一步涨向1,298美元。

美元指数下跌0.3%。

其他贵金属方面，现货银上涨0.1%至每盎司17.098美元，铂金涨0.4%至934.50美元，钯金升0.3%至990.25美元。

本周迄今，银价累计上涨1.1%，有望创下五周来最佳单周表现。铂金升约1.1%，连续第三周上扬。钯金则下挫0.3%。(完) (编译 王灿/许娜；审校 杜明霞/高琦)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below