全球金市：金价走高，因美元受美国检方行动打击走软

路透11月17日 - 金价周五走高，因美元走软，此前有报道称“通俄门”调查人员要求美国总统特朗普的竞选团队提交相关文件。

据华尔街日报报道，特别检察官穆勒(Robert Mueller)的团队上个月发出传票，要求十几名官员提交与俄罗斯相关的文件。

0429GMT，现货金涨0.3%至每盎司1,282.72美元。金价周线上涨约0.5%，可能连续第二周实现周线上涨。

美国12月期金上涨0.4%，至每盎司1,282.70美元。

“对亚洲投资者来说，美元下跌和亚币上涨都让黄金变得很有吸引力，”澳洲国民银行(NAB)分析师John Sharma表示。

但他表示，围绕美国税改议案的不确定性以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)下月可能升息，都向市场发出了好坏不一的信号，使得金价持续区间波动。

“短期内金价应该可能继续在1,260-1,290美元区间徘徊，”他并称。

美国共和党议员周四朝1980年代以来美国最重大的税法改革迈出重要一步，因众议院通过了总统特朗普所寻求的全面减税方案。

“未来数月金价将继续窄幅波动，因美国名义利率上升持续遏制投资需求，”BMI Research在报告中称。“较长期内金价将小涨，因发达市场通胀回升。”

美国旧金山联储总裁威廉姆斯称，美国经济增长强劲程度足以让美联储在未来几年逐步升息至2.5%左右。

美国克利夫兰联储总裁梅斯特称，不担心目前的低通胀，相信通胀会回升。

路透大宗商品及能源技术分析师王涛表示，现货金XAU=倾向于升破每盎司1,270-1,286美元中性区间，并进一步涨向1,298美元。

美元指数下跌0.3%。

其他贵金属方面，现货银上涨0.1%至每盎司17.098美元，铂金涨0.4%至934.50美元，钯金升0.3%至990.25美元。

本周迄今，银价累计上涨1.1%，有望创下五周来最佳单周表现。铂金升约1.1%，连续第三周上扬。钯金则下挫0.3%。(完) (编译 王灿/许娜；审校 杜明霞/高琦)