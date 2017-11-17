全球金市：金价触及一个月高位，因美元走软和美国税改议案的不确定性

* 金价跳升至一个月高位

* 金价银价有望创五周最佳周度表现

* 钯金有望录得6月初以来最大周度涨幅

路透纽约/伦敦11月17日 - 金价周五跳升至一个月高位，因美国税改议案获国会通过进程的不确定性拖累美元走软。此次税改将成为1980年代以来规模最大的一次。

“市场严重质疑税改议案最终能否获得国会批准，亚拉巴马州的参议员竞选，可能导致共和党在参议院中的微弱多数优势收窄，市场人气逆转至对美元不利，这可能最终导致金价在下周初测试关键中期阻力位1,310美元，”BMO Capital Markets驻纽约的基本和贵金属交易部主管Tai Wong说。

美国众议院周四通过了总统特朗普所寻求的全面减税方案。如今轮到美国参议院讨论税改案，参议院版本的税改已经遭遇一些共和党人士的反对。在下周感恩节假期结束前，参议院料将不会有决定性的行动。税改计划在参议院还要面临联邦赤字、保健和税收利益的分配等考量的重重阻碍。共和党在参议院只是微弱多数，如果民主党议员仍一致反对，则共和党议员在参议院表决时跑票不能超过两票。

这引发投资者对税改议案命运的质疑，导致美元受创，金价受到支撑。

1930 GMT，现货金上扬1.2%，报每盎司1,293.53美元，有望创8月28日以来最大单日涨幅。今日稍早触及10月16日以来最高1,297美元。现货金本周上扬1.3%，为10月中以来最大周度涨幅。

美国12月期金收涨1.4%，报每盎司1,296.50美元。

美元兑一篮子货币走软，势将创逾一个月来最大周度跌幅。美股走低，因投资者担忧税改计划，并卖出科技股。

“金市波动性跌向纪录低位，短期波动主要是由美国货币政策前景预期转变引起的，”Julius Baer的分析师Carsten Menke在一份报告中说。

“尽管我们仍预计金价在2018年将会走低，但随着年底临近，短期阻力应该会消退。”

现货银跟随金价上扬1.4%，报每盎司17.31美元。

现货铂金攀升2.3%，报每盎司952.30美元，盘中触及9月20日以来最高954.30美元。现货钯金上涨1%，报每盎司996.75美元。

本周，银价上扬2.5%，为五周来最佳周度表现。铂金攀升2.8%，连涨第三周。钯金小涨0.3%。(完) (编译 母红; 审校 李军)