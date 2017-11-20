全球金市：金价受美元走强拖累下跌，市场聚焦升息前景

* 德国政局提振美元兑欧元走强

* 美国升息前景使金价上行受阻

* 诺里尔斯克镍业将增加从央行购买钯金

路透纽约/伦敦11月20日 - 金价周一下跌逾1%，回吐了前日的涨幅，美元走强、美国升息前景和本周是假日周等因素重压金价。

1938 GMT，现货金下跌1.4%，报每盎司1,275.66美元，离开周五触及的10月16日以来最高的1,297美元。美国期金收跌1.6%，报每盎司1,275.30美元。

美元兑一篮子主要货币触及近一周最高，因欧元下跌，受与德国总理梅克尔未能组建三方联合政府相关的政治风险拖累。

全球股市上涨，因对全球经济成长的信心，帮助投资者摆脱了德国组建政府谈判破裂的忧虑。

“走势出现逆转不是非常令人意外，因为本周四是感恩节假期，且金价在上周突破后没能走很远，” U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth说，他所指的是金价未能延续11月17日触及一个月高位的升势。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月会议上升息的前景帮助美元兑日圆等其它主要货币走高。

高盛称，预计美国劳动力市场收紧和通胀回升至更正常水平的前景，将促使美联储明年升息四次。

银价下跌2.3%，报每盎司16.91美元，铂金下跌3%，报922.30美元。

钯金走低0.5%，报每盎司988.50美元。

交易员称，钯金承压，因有消息称，全球最大钯金生产商诺里尔斯克镍业旗下基金，计划增加从俄罗斯央行购买国储钯金，以缓解市场短缺状况。(完) (编译 刘静；审校 母红)