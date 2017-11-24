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全球金市：金价小涨，因美元继续承压
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2017年11月24日 / 凌晨1点53分 / 1 天前

全球金市：金价小涨，因美元继续承压

1 分钟阅读

路透11月24日 - 金价周五小涨，因美元继续承压，此前出炉的美联储会议记录显示一些决策官员对低通胀表示关切。

0134 GMT，现货金涨0.1%至每盎司1,292.18美元，周线则跌0.2%左右。

美国12月期金持平在1,291.80美元。

美元指数跌0.1%。

欧洲央行(ECB)会议记录显示，ECB政策制定者上个月基本上一致同意延长资产购买计划，但保持购债措施开放性的决定似乎引发了较为激烈的争论。

德国社会民主党(SPD)周四承受的压力不断增大，外界要求其放弃反对与梅克尔所在的保守党派组成新的“大联合政府”的立场。一些资深政要认为，该党有义务促进国家稳定。

周四公布的详细数据显示，出口反弹和企业投资上升是第三季德国经济成长的主要推动力，确认了第三季经济扩张0.8%的初值。

周四发布的调查报告显示，欧元区企业增速在接近年底之际飙升，这支持了欧洲央行(ECB)上个月宣布削减货币刺激措施的决定。

爱尔兰政府周四濒临垮台，此前爱尔兰反对党--共和党(Fianna Fail)称将采取行动罢免副总理，而此举可能违反他们与执政党的合作协议。爱尔兰总理瓦拉德卡(Leo Varadkar)需要共和党的支持才能通过立法。(完) (编译 侯雪苹/杜明霞；审校 王兴亚/王丽鑫)

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