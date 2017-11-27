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全球金市：金价触及六周高位，受助于美元走软
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2017年11月27日 / 晚上7点25分 / 1 天前

全球金市：金价触及六周高位，受助于美元走软

1 分钟阅读

    * 美元跌至两个月低位
    * 美联储主席提名人本周将在国会作证
    * 技术指标显示金价将会继续攀升

    路透纽约/伦敦11月27日 - 金价周一攀升，受助于美元走软，因投资
者关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席提名人在国会作证，以及美
国总统特朗普与参议院共和党议员开会，讨论税改问题。
    
    1836 GMT，现货金      上扬0.5%，报每盎司1,294.44美元，盘中触
及10月16日以来最高1,299.13美元。
    
    美国12月期金       收涨7.10美元，或0.6%，报每盎司1,294.40美
元。 
    
    “我们看到金价在美元走软的推动下强劲反弹，部分美国和全球其它
国家的数据引发对成长持久性的质疑，”三菱分析师Jon Butle说。
    
    上周公布的美国PMI和资本财数据不及预期，重压美元跌至两个月低
位。
    
    美元走软能刺激对黄金的需求，使黄金对持有其他货币的投资者更便
宜。

    另外，美元还因美联储上周公布的会议记录承压。会议记录显示，决
策者担忧低通胀，可能对快速升息保持谨慎。
    
    美联储下任主席提名人鲍威尔按计划周二将在国会作证。

    另外，美国总统特朗普将与参议院共和党人讨论税改议案。税改可能
会加快美国经济成长。
    
    技术方面，金价升穿位于1,295.40美元的费波纳奇阻力位，动能指标
显示，金价将继续攀升，ScotiaMocatta的分析师在一份报告中表示。

    12月黄金期权将于周一到期。
    
    现货银      上扬0.5%，报每盎司17.06美元。现货铂金      涨0.6
%，报每盎司945.65美元。现货钯金      攀升0.9%，报每盎司1,006.25
美元。(完) (编译 母红; 审校 刘静)

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