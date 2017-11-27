全球金市：金价触及六周高位，受助于美元走软

* 美元跌至两个月低位 * 美联储主席提名人本周将在国会作证 * 技术指标显示金价将会继续攀升 路透纽约/伦敦11月27日 - 金价周一攀升，受助于美元走软，因投资 者关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席提名人在国会作证，以及美 国总统特朗普与参议院共和党议员开会，讨论税改问题。 1836 GMT，现货金 上扬0.5%，报每盎司1,294.44美元，盘中触 及10月16日以来最高1,299.13美元。 美国12月期金 收涨7.10美元，或0.6%，报每盎司1,294.40美 元。 “我们看到金价在美元走软的推动下强劲反弹，部分美国和全球其它 国家的数据引发对成长持久性的质疑，”三菱分析师Jon Butle说。 上周公布的美国PMI和资本财数据不及预期，重压美元跌至两个月低 位。 美元走软能刺激对黄金的需求，使黄金对持有其他货币的投资者更便 宜。 另外，美元还因美联储上周公布的会议记录承压。会议记录显示，决 策者担忧低通胀，可能对快速升息保持谨慎。 美联储下任主席提名人鲍威尔按计划周二将在国会作证。 另外，美国总统特朗普将与参议院共和党人讨论税改议案。税改可能 会加快美国经济成长。 技术方面，金价升穿位于1,295.40美元的费波纳奇阻力位，动能指标 显示，金价将继续攀升，ScotiaMocatta的分析师在一份报告中表示。 12月黄金期权将于周一到期。 现货银 上扬0.5%，报每盎司17.06美元。现货铂金 涨0.6 %，报每盎司945.65美元。现货钯金 攀升0.9%，报每盎司1,006.25 美元。(完) (编译 母红; 审校 刘静)