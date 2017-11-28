全球金市：金价微升，美联储主席提名确认听证会后接近六周高位

* 美联储主席提名人鲍威尔被看做支持鸽派政策

* 美元指数从周一触及的两个月低位反弹

路透纽约/伦敦11月28日 - 金价周二小升，与美元在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席提名人鲍威尔的国会确认听证会后上涨的走势一致，但仍低于前日触及的六周高位。

鲍威尔告诉参议院金融委员会，美联储下月可能再次升息。

他称，美联储应该“果断应对”任何可能出现的经济危机，他将自己定位为现任主席叶伦和叶伦的前任贝南克的政策继承者。

确认听证会后，美元指数从前日触及的两个月低位反弹，因风险胃纳回暖，美股再创新高。

1920 GMT，现货金涨0.03%，报每盎司1,294.56美元， 与周一尾盘的1,294.44美元基本持平。稍早触及10月中以来最高的1,299.13美元。

美国12月期金收高50美分，或0.04%，报每盎司1,294.90美元。

11月迄今，金价未能找到上攻和下挫的动力，陷于2005年底以来最窄的月度波动区间内。

“我们看见在低点有积极的买入，升息的预期肯定带来压力，但很大一部分已经被市场消化了，”High Ridge Futures金属交易董事David Meger称。

即将进行的税改议案投票，以及围绕朝鲜的紧张局势可能给金市创造一些交投，盛宝银行商品策略负责人Ole Hansen称。

银价下跌1.1%，报每盎司16.84美元；铂金下跌0.1%，报946.50美元，钯金升1.8%，报1,024.50美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)