全球金市：金价下滑，尽管美元略微走软

路透12月6日 - 金价周三盘初小跌，无视于美元小幅走软；金价上日 触及两个月低点。

0104 GMT，现货金跌0.1%至每盎司1,264.42美元。上日跌至10 月6日以来最低点1,260.71美元。

美国期金上涨0.2%至1,266.80美元。

美元周三下滑，因对美国政府可能停摆的担忧抵消了围绕税改议案取得进展的乐观情绪。

美国众议院周一投票决定与参议院就税改立法进行协商，距离达成最终议案又进一步。

美国参议院金融委员会周二投票批准鲍威尔出任下任美联储主席，将提交参院全体投票确认。

美国10月贸易逆差增至九个月高位，因油价上涨，以及美国与中国和墨西哥长期以来一直存在的贸易逆差扩大。

据调查显示，欧元区11月商业活动普遍提速，因企业尽力满足激增的需求，该调查成为说明欧元区经济今年表现亮眼的最新证据。

周二公布的一系列数据显示，英国经济2017年表现逊于欧元区，因去年公投退欧对消费者和企业造成拖累。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周二其黄金持仓量减少0.17%至845.47吨，周一为846.93吨。(完) (编译 王丽鑫/杜明霞；审校 龚芳/王兴亚)