全球金市：金价徘徊在两个月低位附近，因美元走坚

* 银价触及四个半月低位

* 铂金也触及四个半月低位

路透纽约/12月6日 - 金价周三小跌，持于两个月低位附近，在美国税改议案投票前美元走强，打压金价，但美国政府可能停摆的风险支撑金市。

1841 GMT，现货金跌0.1%，报每盎司1,264.57美元，周二触及10月6日以来最低。

美国2月期金小涨1.20美元，或0.1%，收报每盎司1,266.10美元。

美元指数触及两周高位，受助于对美国税改立法取得进展的乐观情绪。

美国参议院将在周三投票，决定是否将参院版本的税改议案送交与众议院共同举行的会议上讨论，以消除参众两院版本的差异，最终形成一个统一的税改议案。

税改议案将获得通过的预期，以及路透调查显示，经济学家预计，美国联邦储备理事会(FED/美联储)几乎可以肯定会在下周升息，令金价承压。

金价并未完全反应美国将在下周和2018年升息的预期，可能会在短期内进一步下滑，瑞银财富管理驻香港的Dominic Schnider说。

美国政府可能停摆的风险，“应该对金市有利，但可能只是暂时的，因为没人真的预计美国会违约，”Capital Economics commodities经济学家Simona Gambarini说。

另外，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的持金量周二减少。

但世界黄金协会(WGC)表示，11月全球黄金上市交易基金的持金量增加9.1%，至2,357吨。

其它贵金属方面，现货银跌0.8%，报每盎司15.97美元，盘中触及7月中以来最低15.88美元。

银价在四个半月来首次跌穿16美元，受累于昨日下跌后的跟进卖盘，Heraeus Precious Metals的高级金属交易员John Lawrence说。

“银价可能下探更低水平。市场可能出现更多卖盘，因其跟随黄金和其它工业金属走低。”

现货铂金回落1.7%，报每盎司900.05美元，盘中触及7月11日以来最低895美元。现货钯金上涨1.2%，报每盎司994.40美元。(完) (编译 母红; 审校 刘静)