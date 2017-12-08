全球金市：美元上涨拖累金价下跌，录得5月以来最大周度跌幅

* 金价将录得连续第三周下跌，周线跌幅2.6% * 铂金跌至2016年2月以来最低 * 美元上涨，因美国税改取得进展 * 美国就业数据表明美联储下周将升息 路透纽约/伦敦12月8日 - 金价周五徘徊在四个月低位之上，势将录 得5月以来最大周线跌幅，此前美国税改取得进展，燃点了对美国经济的 乐观预期，提振美元上涨。 周五发布的美国就业数据强于预期，也表明美国经济体质健康，暗示 美国联邦储备理事会(FED/美联储)将一如预期在下周升息。 1934 GMT，现货金 上涨0.1%，报每盎司1,247.81美元，接近周 四触及的7月26日以来最低的1,243.71美元。金价本周迄今下跌2.6%，为 连续第三周下跌，并录得5月初以来最大周线跌幅。 美国期金 收跌0.4%，报每盎司1,248.40美元。 “黄金本周黯淡无光，不仅未能对特朗普令人争议的有关耶路撒冷决 定作出一点正面回应，相反却不合时宜地跌至五个月波动区间的底部，” BMO Capital Markets基本和贵金属交易负责人Tai Wong称。 “金价今日有些稳定下来，受助于美国就业报告中薪资部分疲弱，黄 金多头现在寄望下周美联储进行鸽派升息。” 预计下周美联储将宣布升息，并为进一步升息提供指引。美联储之前 预计明年升息三次。 就业数据发布后，美股和其它全球主要股市上涨，美元势将录得第五 日上涨。 铂金 下跌0.8%，报每盎司895美元，盘中跌至2016年2月以来最 低的878.50美元。本周有望下跌5.5%，为13个月来的最大周度跌幅。 银价 升0.5%，报每盎司15.81美元，本周下跌近4%，钯金XPD= 挫0.6%，报每盎司1,007美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)