全球金市：金价在每盎司1,250美元之下持稳，市场等待美联储会议

* 市场为本周美联储会议做准备

* 基金经理减少黄金和白银净多头头寸

路透纽约/伦敦12月11日 - 金价周一在每盎司1,250美元之下持稳，上周录得逾六个月来最大单周跌幅，因市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)本周将升息。

1858 GMT，现货金下跌0.2%，报每盎司1,244.77美元，美国2月期金收跌1.50美元，或0.1%，报每盎司1,246.90美元。

上周现货金价格下跌2.5%，为5月以来的最大周度跌幅。

预计美联储将在为期两日的会议结束后于周三宣布升息，但市场将密切关注政策声明，看是否有任何意外。

“问题是联储将对未来升息作出怎样的前瞻性指引，”道明证券的商品策略负责人Bart Melek称，“他们会更加鹰派？不那么鹰派？会如何评价通胀表现？如何评估经济前景？”

“如果声明偏鸽派，那么黄金将会上涨，”Melek补充道。

市场还期待有关未来升息步伐的评论。预计明年将升息两到三次，尽管仍迟滞的通胀和薪资增长使得该观点受到质疑。

外围市场方面，在一批主要央行宣布利率决定前，全球股市上涨，波动性接近纪录低位， 新推出的比特币期货升穿18,000美元。

上周五的美国数据显示，截至12月5日，对冲基金和基金经理大幅减少黄金和白银的净多头头寸。

法国兴业银行在一份报告中称，白银净多头头寸跌幅创纪录最大，减少34,915口。

银价下跌0.5%，报每盎司15.76美元。

周四，铂金较钯金贴水走阔至约120美元，为2001年4月以来最阔。

钯金升0.2%，报每盎司1,008.70美元，铂金升0.3%，报每盎司889.80美元，上周曾触及2016年2月以来最低。(完) (编译 刘静；审校 母红)