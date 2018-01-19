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January 19, 2018 / 1:44 AM / 2 days ago

全球金市：金价微涨，但仍可能录得六周以来的首个周线下跌

1 分钟阅读

    路透1月19日 - 金价周五小幅上涨，受美元疲软以及围绕美国政府可能停摆的担忧支撑，但金价仍可能录得六周以来的首个周线下跌。
    
    0111 GMT，现货金      涨0.1%至每盎司1,328.98美元。金价周四触及1月12日以来最低水准1,323.70美元，之前从近来创下的四个月高点回落。
    
    现货金本周累计已下跌0.8%，创12月8日止当周以来的最差表现。

    美国期金       上涨0.1%至1,327.90美元。
    
    美元周四下滑，因担忧美国政府可能停摆。美元指数      周五基本
持平于90.495。
    
    美国众议院周四通过了一项政府融资议案，让政府持续运作至2月16
日，避免政府机构在本周末现有融资到期时被关闭。该议案仍需获得参议
院的批准，其在参议院的前途仍未卜。            
    
    美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周四表示，美国联邦储备理事
会(美联储/FED)2018年和2019年应各升息三四次，该看法比其他很多美联
储决策者青睐的升息速度略快。            
    
    全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust     称，周四
其黄金持仓量增加1.42%至840.76吨，周三为828.96吨。            (完
) (编译 汪红英/杜明霞；审校 张若琪/陈宗琦)
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