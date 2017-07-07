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全球金市：金价触及四个月低位，因美国就业数据强劲提振升息几率
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2017年7月7日 / 晚上6点55分 / 1 个月前

全球金市：金价触及四个月低位，因美国就业数据强劲提振升息几率

路透新闻部

1 分钟阅读

* 金价触及3月15日以来最低

* 银价触及15个月低位，钯金创6月2日以来最低

* 美国非农就业岗位跳增22.2万

路透纽约/伦敦7月7日 - 金价周五跌至近四个月最低，因美国就业数据强于预期，提升了美国升息的可能性，且推升美元。

美国劳工部报告，美国6月非农就业岗位增加22.2万个，超过分析师预期的增加17.9万个。

“美国就业数据依旧强劲，”Think Markets的首席市场分析师Naeem Aslam表示。

“数据对金市交易商而言是个坏消息，因数据中没有任何因素会阻碍升息。”

1821 GMT，现货金跌1.2%，报每盎司1,209.90美元，盘中触及3月15日以来最低1,207.15美元，本周累积下跌约2.5%，势将创5月5日当周以来最大周度跌幅。

美国8月期金收跌1.1%，报每盎司1,209.70美元。

金价自6月6日触及七个月峰值1,295.97美元以来已累积回落约6%。

美元指数走坚，削弱黄金对美国以外买家的吸引力。

现货银急挫3.2%，报每盎司15.49美元，在一分钟之内急跌7%，至15个月以来最低14.86美元。交易商称，这一走势看似是因一笔误下的订单所致。银价本周可能收跌逾6%。

现货钯金跌0.4%，报每盎司837.75美元，盘中触及6月2日以来最低。

现货铂金回落1.2%，报每盎司899美元，本周迄今跌约2%。(完) (编译 母红; 审校　刘静)

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