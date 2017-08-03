全球金市：金价持稳在七周高位之下，市场等待非农就业数据

* 美元兑日圆和欧元走低

* 铂金触及6月6日以来最高

路透纽约/伦敦8月3日 - 金价周四持稳，徘徊在周二触及的七周高位之下，投资者等待就业数据，以寻找利率前景的进一步线索。

金价7月多数时间上涨，因美国今年第三次升息的预期降温，拖累美元走软。尽管从目前情况看，就业市场处于多年来的最佳状态，且第二季薪资呈两位数百分比增长，但通胀仍然受限。

升息预期降温通常会打压美元，使美元计价的黄金对非美国投资者而言更便宜。

美元兑日圆、欧元和瑞郎走软，之前公布的弱于预期的美国服务业数据令投资者不安，并引发对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内再度升息的质疑。

1802 GMT，现货金上扬0.15%，报每盎司1,268.15美元，距离周二触及的七周高位1,273.97美元不远。亚洲交易时段早盘，黄金在一分钟之内急跌6.2美元，至日低1,258.20美元，但稍后快速反弹。

“美元走疲，因此，给金市造成一些外溢影响，”券商RJO Futures的高级市场策略师Eli Tesfaye在谈到支撑金价的因素时说。

“在就业数据公布前，有一些结清头寸的操作。没人希望被任何意外套牢。”

就业数据将在周五公布。

美国12月期金收跌0.3%，报每盎司1,274.40美元。

现货铂金上扬1.8%，报每盎司958.95美元，盘中升穿200日移动均线，触及6月7日以来最高964.20美元。

现货银上涨0.6%，报每盎司16.64美元。现货钯金跌0.9%，报每盎司886.75美元，结束九日连涨。(完) (编译 母红; 审校 刘静)