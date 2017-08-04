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全球金市：金价下跌，因美国就业数据提振美元
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2017年8月4日 / 晚上7点18分 / 8 天内

全球金市：金价下跌，因美国就业数据提振美元

路透新闻部

1 分钟阅读

    * 强劲就业数据发布后美元走强
    * 美元上涨预计将打压金价
    * 铂金从逾三个月高位回落

    路透纽约/伦敦8月4日 - 金价周五下跌1%，此前好于预期的美国就业
数据提振受困的美元，并可能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年第
三次升息扫除障碍。
    
    7月美国新增就业岗位强于预期，薪资增长幅度为五个月来最大，表
明就业市场收紧，可能在一定程度上让美联储官员对通胀将会逐渐回升至
2%的目标更有把握。
    
    美元      在数据发布前徘徊在接近15个月低位，数据发布后反弹，
令以美元计价的黄金对美国以外投资者来说更贵。
    
    “非农就业岗位强劲增长，以及失业率下降至16年低位，表明美联储
将需要在今年晚些时候再升息，即便通胀仍低迷，”Capital Economics
商品策略师Simona Gambarini称。
    
    “在缺少重大地缘政治风险的情况下，我们认为美联储收紧政策将是
今年金价的最大障碍，我们预计金价在年底前处于每盎司1,150美元水准
。”

    1802 GMT，现货金      下跌0.8%，报每盎司1,257.66美元，盘中下
跌1.1%，本周下跌0.9%，此前三周周线上涨。
    
   美国12月期金        收跌0.8%，报1,264.60美元。
    
   其它贵金属，银价      下跌2%至每盎司16.28美元，盘中触及两周低
位的16.17美元。
    
    铂金      升0.1%，报每盎司961美元，盘中触及4月底以来最高的97
0.10美元，本周有望录得1月初以来的最佳周度表现。
    
    钯金      下跌0.6%，报每盎司879.45美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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