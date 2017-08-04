全球金市：金价下跌，因美国就业数据提振美元

* 强劲就业数据发布后美元走强 * 美元上涨预计将打压金价 * 铂金从逾三个月高位回落 路透纽约/伦敦8月4日 - 金价周五下跌1%，此前好于预期的美国就业 数据提振受困的美元，并可能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年第 三次升息扫除障碍。 7月美国新增就业岗位强于预期，薪资增长幅度为五个月来最大，表 明就业市场收紧，可能在一定程度上让美联储官员对通胀将会逐渐回升至 2%的目标更有把握。 美元 在数据发布前徘徊在接近15个月低位，数据发布后反弹， 令以美元计价的黄金对美国以外投资者来说更贵。 “非农就业岗位强劲增长，以及失业率下降至16年低位，表明美联储 将需要在今年晚些时候再升息，即便通胀仍低迷，”Capital Economics 商品策略师Simona Gambarini称。 “在缺少重大地缘政治风险的情况下，我们认为美联储收紧政策将是 今年金价的最大障碍，我们预计金价在年底前处于每盎司1,150美元水准 。” 1802 GMT，现货金 下跌0.8%，报每盎司1,257.66美元，盘中下 跌1.1%，本周下跌0.9%，此前三周周线上涨。 美国12月期金 收跌0.8%，报1,264.60美元。 其它贵金属，银价 下跌2%至每盎司16.28美元，盘中触及两周低 位的16.17美元。 铂金 升0.1%，报每盎司961美元，盘中触及4月底以来最高的97 0.10美元，本周有望录得1月初以来的最佳周度表现。 钯金 下跌0.6%，报每盎司879.45美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)