全球金市：金价升至近两个月高位，因朝鲜局势紧张

* 朝鲜称考虑对关岛进行导弹袭击 * 特朗普警告朝鲜后炫耀美国核武库 * 美元兑瑞郎下跌 * 铂金升至三个半月高位 路透纽约/伦敦8月9日 - 黄金周三升至近两个月高位，此前朝鲜称， 考虑对美国太平洋领土关岛进行攻击，美国总统特朗普炫耀美国核武库实 力。 金价有望录得近三个月来的最大单日升幅。 紧张局势搅动了全球市场，令投资者出逃股市，买入避险的瑞郎、公 债和黄金。显示标普500指数预期波动的波动率指数“恐慌指数”触及逾 一个月以来最高。 “市场憎恨不确定性，现在正处于不确定时期，”丹麦盛宝银行商品 策略负责人Ole Hansen称。 “但从后市来看，除非我们开始看见冲突爆发或者股市出现重大修整 ，金价将被限制在1,295美元之下，但当前上行走势被看好。” 1830 GMT，现货金 上涨1.25%，报每盎司1,275.98美元，此前 触及6月中以来最高的1,276.10美元。美国12月期金 收高1.3%，报 1,279.30美元。 好于预期的美国就业数据令金价周二跌至两周低位，投资者等待将于 本周晚些时候出炉的美国通胀数据，以寻找美国升息步伐的进一步线索。 美元兑一篮子货币 周三转跌，兑被看做是避险资产的瑞郎跌至 近两周低位。 铂金 涨0.6%，报每盎司972.90美元，盘中触及4月21日以来最 高的980.60美元。 银价 升2.8%，报16.87美元，盘中升至6月15日以来最高的16.91 美元，势将录得2016年9月以来的最大单日涨幅。 现货钯金 下跌1%，报888.30美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)