全球金市：金价处于两个月高位，因美朝局势紧张

* 朝鲜紧张局势引发对黄金的避险需求

* 银价触及6月中以来最高

* 铂金升至4月以来最高

路透纽约/伦敦8月10日 - 金价周四连续第三日上涨，触及两个月高位，因美国和朝鲜之间的又一轮口水战促使投资者买入黄金避险。

朝鲜周四表示，正在研究发射四枚中程导弹，飞越日本上空，落在向美国太平洋岛屿关岛附近区域的计划。

全球股市大幅下挫，投资者转向更安全的资产。

“现在，黄金对外部地缘政治事件做出反应，上行趋势基本保持不变，”三菱商品分析师Jonathan Butler称。

1757 GMT，现货金上涨0.6%，报每盎司1,284.71美元，盘中升至6月8日以来最高的1,287.73美元。前日涨1.3%，为5月中以来的最大单日涨幅。

美国12月期金涨0.8%，报1,290.10美元。

“美国和朝鲜领导人之间的唇枪舌剑继续主导投资者人气，”Forex.com技术分析师Fawad Razaqzada称。

数据显示，美国7月生产者物价意外下跌，直指通胀进一步放缓，可能拖后美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息时机，这也是提振金价的一个因素。

市场等待周五出炉的美国消费者通胀数据，该数据能提供美联储未来决定的线索。

但印度的黄金实货需求疲弱，全球金价上涨，削弱了亚洲其它地区的黄金买兴，全球最大黄金支持的上市交易基金持金量周三持平。

银价涨1.15，报每盎司17.08美元，盘中升穿200日移动均线触及6月14日以来最高的17.24美元。

铂金涨0.8%，报每盎司979.85美元，盘中触及4月18日以来最高的983.60美元。

钯金涨1%，报900.30美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)