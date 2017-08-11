全球金市：金价势将创4月中来最大周升幅，因朝鲜紧张局势和美国通胀疲弱

* 美国7月消费者物价升幅不及预期

* 铂金触及五个月高位

* 银价有望创去年7月以来最大周度升幅

路透纽约/约翰内斯堡8月11日 - 金价周五攀升至两个月高位，连涨第四日，因朝美紧张局势升级，促使投资者寻求避险，另外，美国通胀数据疲弱，也扶助支撑金市。

美国总统特朗普对朝鲜发出了新的威胁，称美国军队“已经准备就绪”，而朝鲜指责特朗普令朝鲜半岛走向核战边缘。

1803 GMT，现货金上扬0.2%，报每盎司1,287.91美元，本周势将录得4月中以来最大周度涨幅。稍早触及6月7日以来最高1,291.86美元。

美国期金收涨0.3%，报每盎司1,294美元。

“周四晚间特朗普有关朝鲜问题的讲话发表后，投资者继续寻求避险，”Quantitative Commodity Research的咨询师Peter Fertig说，“美朝紧张局势近期缓解的可能性不大，因此，这一前景看似对金价有利。”

地缘政治风险能提振对黄金等避险资产的需求。

周五公布的数据显示，7月美国消费者物价升幅不及预期，这也扶助支撑金价。

“如果看看CPI数据公布后金市的表现，这会告诉你美联储今年不会急于升息了，”Think Markets的首席市场分析师Naeem Aslam说，“我们目前关注1,300美元水准。”

通胀数据公布后，美元指数跌至一周低位。

现货银上涨0.2%，报每盎司17.10美元，昨日触及6月14日以来最高17.24美元，本周周线有望上涨5.3%，为去年7月以来最大周度涨幅。

现货铂金攀升1%，报每盎司986.20美元，盘中触及3月6日以来最高991.50美元。本周迄今累计上涨约2.8%。

现货钯金持平在每盎司896.50美元，本周有望上涨约2%。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)