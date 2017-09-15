FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
全球金市：金价下滑，受欧洲央行和美联储收紧货币政策前景打压
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年9月15日 / 晚上6点29分 / 1 个月前

全球金市：金价下滑，受欧洲央行和美联储收紧货币政策前景打压

1 分钟阅读

    * 欧洲央行官员呼吁缩减购债
    * 美国8月零售销售意外下滑
    * 铂金跌至一个月低点
    * 关注下周美联储货币政策会议

    路透纽约/伦敦9月15日 - 金价周五下滑，此前欧洲央行一官员呼吁
缩减该行刺激计划，但美国经济数据逊于预期，令投资人对美国联邦储备
理事会(FED/美联储)是否会进一步加息产生疑虑，限制了金市的跌幅。
    
    欧洲央行执委劳滕施莱格周五称，欧洲央行现在是时候缩减购债规模
了，因欧元区经济成长强劲而且利率较低，将使通胀率回归到欧洲央行的
目标。            
    
    “对金市而言，这是一个坏消息，因这令货币政策正常化进程中的市
场定价趋势持续，”丹麦丹斯克银行高级分析师Jens Pedersen称。
    
    但他表示，已经有大量关于欧洲央行计划退出购债，以及美联储缩表
的新闻了。
        
    1747 GMT，现货金      跌0.6%，报每盎司1,321.88美元，本周下挫
1.8%，为7月初来最大周线跌幅。
    
    美国12月期金      收低0.3%，报1,325.20美元。
    
    央行这些货币政策正常化的行动通常会打压金价。
    
    美国公布8月零售销售意外下滑，工业生产自1月来首次下降，同周四
强劲的通胀数据形成对比，受此影响，金价一度缩减跌幅。
    
    市场关注9月19日开始的美联储为期两日货币政策会议。
    
    其他贵金属中，铂金较黄金的折让扩大至约360美元，根据路透数据
，这是1985年来最大折让。
    
    现货铂金      跌1%，报每盎司969美元，此前跌至8月16日以来最低
的959.95美元，这也接近50日移动均线从下往上穿过200日移动均线的水
准。本周铂金大跌3.7%，为3月来最大周线跌幅。
    
    现货银      跌0.8%，报每盎司17.61美元，势将录得四周来首周下
滑。
    
    现货钯金      升0.2%，报924.10美元，势将连跌第二周。(完) (编译 李军; 审校 母红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below