全球金市：金价下跌1%，因美元在美联储会议前上涨

* 美元兑日圆接近八周高位 * 预计美联储将宣布缩减负债表计划 * 全球股指触及纪录新高，但金矿股下跌 路透伦敦/纽约9月18日 - 金价周一下跌1%，触及两周半低位，因美 元走强，美债收益率在美国联邦储备理事会(FED/美联储)两日会议前上涨 ，全球股指创纪录新高，美股也创新高。 朝鲜半岛局势缓和，减少了黄金的避险需求。 9月8日，金价触及13个月高位1,357.54美元。上周五，美国数据显示 ，对冲基金和其他投机客连续第九周上调了黄金净多头头寸。 “金市曾有很多投机泡沫，看来现在已有所减弱，”德国商业银行分 析师Carsten Fritsch在电话采访中称，“美联储升息预期支持金价从此 价位调整。” 1805 GMT，现货金跌1.04%，报每盎司1,305.46美元，交投最活跃的 美国12月期金 下跌14.40美元，或1.09%，报每盎司1,310.8美元。 现货银 下跌2.63%，报每盎司17.117美元，铂金 下跌0.9 9%，报每盎司954.5美元，钯金 涨1.42%，报每盎司936.1美元。 美元兑日圆升至八周高位，因投资者增加了美联储可能在12月升息的 押注。 周二和周三美联储官员召开会议，投资者预计美联储将宣布开始缩表 ，这应该支撑美元，打压以美元计价的黄金。 全球股市创新高，但金矿股大幅下跌。美债收益率上涨。 “在高息环境中黄金会表现不佳，”INTL FCStone分析师Edward Mei r在电话采访中称，他指出，加拿大、英国、欧洲和美国央行正在或者将 要收紧货币政策。(完) (编译 刘静；审校 李军)