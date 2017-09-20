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全球金市：金价下跌1%触及三周低位，此前美联储发布政策声明
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2017年9月20日 / 晚上7点42分 / 1 个月前

全球金市：金价下跌1%触及三周低位，此前美联储发布政策声明

1 分钟阅读

    * 金价跌至8月28日以来最低
    * 美联储维持利率不变，将缩减负债表
    * 美联储暗示预计年底前升息

    路透纽约/伦敦9月20日 - 金价周三下跌1%，此前美国联邦储备理事
会(FED/美联储)维持利率不变，但暗示仍预计年底前收紧信贷。
    
    美联储结束为期两日的政策会议发布声明前，金价升高，后逆转走势
下跌，一度跌穿交易员认为是心理支撑位的1,300美元，触及8月28日以来
最低的1,295.81美元。
    
    正如预期的那样，美联储还表示，将于10月开始缩减金融危机以后购
买的公债和抵押贷款支持证券(MBS)投资组合。最新经济预估显示，16名
委员中有11名预计，到2017年底，联邦基金利率--即美联储的指标利率在
1.25-1.50%区间是“合适的”水平。            
    
    “美联储出来说，开始逆转量化宽松政策，每月减少约100亿美元债
券，仍预计12月升息，明年升息三次，这给黄金带来压力，”GraniteSha
res投资组合经理Jeff Klearman称。
    
    1837 GMT，现货金      下跌1%，报每盎司1,298.1美元，黄金收复
了失地，在约15分钟之内回升至1,300美元水平之上。
    
    “在1,300美元价位有天然的抵抗力，”USAA Precious Metals and
Minerals Fund投资组合经理Dan Denbow称，“投资者看似锁定在这样的
整数价位。”
    
    Denbow指出，已经在减少刺激经济或收紧政策的全球其它央行，将关
注美联储会议结果。
    
    现货银      下跌1.66%，报每盎司17.033美元，铂金      下跌1.1
8%，报每盎司936.80美元，钯金      升0.32%，报每盎司911.40美元。
    
    交投最活跃的美国12月期金       收高5.80美元，或0.44%，报每盎
司1,316.40美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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