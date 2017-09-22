全球金市：朝鲜局势提振黄金反弹，但本周料连续第二周周线下跌

路透9月22日 - 黄金周五从四周低点反弹，因美朝局势的最新波折促使投资人买入避险资产。

0643 GMT时，现货金上涨0.4%，报每盎司1,296.41美元，上日触及四周低点1,287.61美元。

本周金价累计下跌1.7%，料连续第二周下跌。

美国12月期金上涨0.4%至每盎司1,299.80美元。

美国总统特朗普周四下令实施新制裁措施，将更多与朝鲜(北韩)有贸易往来的个人和实体加入黑名单，对朝鲜的核武器与导弹计划进一步施压。

朝鲜领导人金正恩周五在一份罕见的声明中表示，朝鲜将考虑对美国采取“史上最强硬的反制举措，”对美国总统特朗普日前威胁“彻底摧毁”朝鲜的言论做出回应。

“最新朝鲜和美国总统特朗普之间充满火药味的言论已经推动金价温和反弹，但还不足以使金价突破1,300美元，”澳洲国民银行(NAB)分析师John Sharma表示。

地缘政治风险通常会提振对黄金和日圆等避险资产的足球。

不过交易商称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三暗示年底前再升息一次，可能继续拖累金价。

其他贵金属方面，现货银上涨0.5%至17.02美元。现货铂金小升0.2%至937美元。但这两种贵金属都料出现第二周周线下跌。

现货钯金升0.4%至913.75美元，可能连续第三周周线下跌。(完) (编译 李春喜/杜明霞；审校 艾茂林/高琦)