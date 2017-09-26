全球金市：金价下滑，此前美联储主席叶伦称需要逐步升息

* 美联储主席叶伦讲话打压金价 * 美朝局势依旧紧张 * 现货铂金跌至两个月低位 路透纽约/伦敦9月26日 - 现货金周二下挫逾1%，此前美国联邦储备 理事会(FED/美联储)主席叶伦称，尽管通胀疲弱，联储仍需要继续逐步升 息。 RBC Wealth Management董事总经理George Gero在谈到叶伦讲话打压 金价时称，这不是市场所预期的，鉴于目前非常庞大的债务水平，我们预 计会有紧急宽松举措。 1927 GMT，现货金 下跌1.13%，报1,295.28美元，美国12月期 金 收跌0.75%，报1,301.70美元。 “美债收益率小幅回升，加上美元走强打压了金价。昨日以来的避 险交易有所缓解，”汇丰证券首席金属分析师James Steel称。 美元指数 升约0.3%，令包括黄金在内的以美元计价的商品对其 它货币持有者来说更贵。 盘中稍早金价升至一周高位1,313.54美元，延续了周一美朝紧张局势 升温带动金价上涨的势头。 美国总统特朗普周二警告朝鲜称，美国的任何军事选项对朝鲜而言都 将是“毁灭性的”，但他称，使用武力不是美国政府处理朝鲜弹道导弹和 核武器计划的第一选择。 现货银 下跌2.04%，报每盎司16.83美元，盘中跌至8月25日以 来最低的16.76美元。 铂金 下跌1.58%，报每盎司925.30美元，盘中跌至7月28日以来 最低的918.75美元。 钯金 涨0.62%，报每盎司916.05美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)