全球金市：金价从六周低点反弹，因美元下滑

* 金价从六周低点反弹 * 美元从六周高位回落 * 强劲的美国数据助燃升息预期 * 钯金价位仍高于铂金 路透纽约/伦敦9月28日 - 金价周四从六周低点反弹，因美元转跌， 且出现空头回补。金价稍早承压，因美国提议的税改和强劲的经济数据为 今年美国再度加息的提供了理据。 2001 GMT，现货金 升0.5%，报每盎司1,286.60美元，稍早触及 8月16日来最低的1,277.26美元。 美国12月期金 收高0.90美元，或0.07%，报每盎司1,288.70美 元，盘中触及五周低点1,280.40美元。 “市场呈超卖，在1,280美元水准出现一些整固性反弹。”Logic Adv isors合伙人Bill O'Neill表示。 美元从六周高位回落。在数据显示美国经济的潜在力道后，投资人预 期12月加息，及美国债务上升的预期带动10年期美债收益率升至两个半月 高位，之后该收益率回稳。 “我认为美债收益率在年底前将稳步逐渐走高，这对金价不是太有利 ，”O'Neill表示。 ScotiaMocatta分析师表示，金价的技术性费波纳奇支撑位在1,281.3 0美元，100日移动均线切入位报1,271美元。 其他贵金属中，铂金 升0.4%，报每盎司919.24美元，稍早跌至 逾两个月最低的910.50美元。 钯金 升0.4%，报每盎司931.00美元。钯金连续第二日价格高于 铂金，此前投机商涌入市场。 现货银 升0.4%，报每盎司16.80美元，稍早触及8月16日来最低 16.64美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)