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全球金市：金价从六周低点反弹，因美元下滑
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2017年9月28日 / 晚上8点28分 / 20 天前

全球金市：金价从六周低点反弹，因美元下滑

1 分钟阅读

    * 金价从六周低点反弹
    * 美元从六周高位回落
    * 强劲的美国数据助燃升息预期
    * 钯金价位仍高于铂金

    路透纽约/伦敦9月28日 - 金价周四从六周低点反弹，因美元转跌，
且出现空头回补。金价稍早承压，因美国提议的税改和强劲的经济数据为
今年美国再度加息的提供了理据。
        
    2001 GMT，现货金      升0.5%，报每盎司1,286.60美元，稍早触及
8月16日来最低的1,277.26美元。
    
    美国12月期金       收高0.90美元，或0.07%，报每盎司1,288.70美
元，盘中触及五周低点1,280.40美元。
    
    “市场呈超卖，在1,280美元水准出现一些整固性反弹。”Logic Adv
isors合伙人Bill O'Neill表示。
    
    美元从六周高位回落。在数据显示美国经济的潜在力道后，投资人预
期12月加息，及美国债务上升的预期带动10年期美债收益率升至两个半月
高位，之后该收益率回稳。
    
    “我认为美债收益率在年底前将稳步逐渐走高，这对金价不是太有利
，”O'Neill表示。
    
    ScotiaMocatta分析师表示，金价的技术性费波纳奇支撑位在1,281.3
0美元，100日移动均线切入位报1,271美元。
        
    其他贵金属中，铂金      升0.4%，报每盎司919.24美元，稍早跌至
逾两个月最低的910.50美元。
    
    钯金      升0.4%，报每盎司931.00美元。钯金连续第二日价格高于
铂金，此前投机商涌入市场。
    
    现货银      升0.4%，报每盎司16.80美元，稍早触及8月16日来最低
16.64美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)

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