全球金市：金价下跌，料创今年最大月线跌幅

路透9月29日 - 金价周五下跌，跌向上日触及的六周低点，因美元走强，金价料将创下今年最大的月线跌幅。

0434 GMT时，现货金跌0.2%，至每盎司1,284.28美元，9月月线料下跌2.8%，为今年迄今最大的月线跌幅，亦为去年11月以来最大月线跌幅。

不过，金价第三季季线料收高3.5%。

美国期金跌0.1%至每盎司1,287.70美元。

工银标准银行驻东京的Yuichi Ikemizu称，在淡静市况下，金价主要受美元走势影响。

美元指数周五微涨，此前从本周触及的一个月高点回落，因投资者考虑特朗普政府的税改计划，以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)的政策前景。

“只要朝鲜(北韩)方面没有什么事情发生，我认为周五市场将十分淡静，”Ikemizu表示。

现货钯金上涨0.7%至每盎司935.05美元；本季累计上扬11%，年内迄今涨38%。

现货铂金下跌0.1%至每盎司918.40美元，9月可能下跌7.1%，为3月以来表现最差的一个月。

钯金价格连续第三天高于铂金，周三两者自2001年以来首次达到平价。

现货银小跌0.2%至每盎司16.80美元，月线可能收跌4.4%，季线可能收高1.4%。(完) (编译 白云/许娜；审校 王丽鑫/王兴亚)