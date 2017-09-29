全球金市：金价在美国8月通胀数据发布后下跌，但录得季度涨幅

* 本季钯金升11.3%，今年迄今升38% * 9月钯金下跌8.7% 路透纽约9月29日 - 金价周五下跌，因美国通胀和消费者支出数据略 微转弱，并未损及12月升息的预期。 1831 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,283.61美元。 美国12月期金 收跌3.90美元，或0.3%，报每盎司1,284.80美 元。9月下跌2.8%，但本季上涨2.9%。 9月，现货金下跌3%，为2017年迄今最大月度降幅，也是2016年11月 以来的最大月度跌幅，因美元上涨。 但本季金价升3.3%，因7月和8月金价上涨，部分因为朝鲜导弹测试引 发的地缘政治紧张局势。 美国商务部公布，美国8月核心PCE物价指数较上年同期上升1.3%，7 月上涨1.4%。 核心PCE是美国联邦储备理事会(FED/美联储)看重的通胀指标，联储 设定的通胀目标为2%。 但周五的数据基本没有影响对升息几率的预期，根据CME的FedWatch 工具，金融市场消化的12月升息可能性为71%，数据发布前为76%。 钯金 升0.8%，报每盎司936.20美元，本季涨11.3%，今年涨38% 。 铂金 下跌1.1%，报每盎司909.74美元。9月下跌8.7%。 钯金连续第三日较铂金出现升水，周三两者自2001年以来首次出现平 价。 瑞银分析师Joni Teves称，“尽管我们认为钯金短期会较铂金升水， 但铂金应该最终回到较钯金升水水平。” 现货银 下跌0.6%，报每盎司16.73美元，本月下跌5.1%，本季 升0.6%。(完) (编译 刘静；审校 母红)