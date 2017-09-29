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全球金市：金价在美国8月通胀数据发布后下跌，但录得季度涨幅
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2017年9月29日 / 晚上7点20分 / 18 天前

全球金市：金价在美国8月通胀数据发布后下跌，但录得季度涨幅

1 分钟阅读

    * 本季钯金升11.3%，今年迄今升38%
    * 9月钯金下跌8.7%

    路透纽约9月29日 - 金价周五下跌，因美国通胀和消费者支出数据略
微转弱，并未损及12月升息的预期。
    
    1831 GMT，现货金      下跌0.3%，报每盎司1,283.61美元。
    
    美国12月期金       收跌3.90美元，或0.3%，报每盎司1,284.80美
元。9月下跌2.8%，但本季上涨2.9%。
    
    9月，现货金下跌3%，为2017年迄今最大月度降幅，也是2016年11月
以来的最大月度跌幅，因美元上涨。
    
    但本季金价升3.3%，因7月和8月金价上涨，部分因为朝鲜导弹测试引
发的地缘政治紧张局势。
    
    美国商务部公布，美国8月核心PCE物价指数较上年同期上升1.3%，7
月上涨1.4%。            
    
    核心PCE是美国联邦储备理事会(FED/美联储)看重的通胀指标，联储
设定的通胀目标为2%。
    
    但周五的数据基本没有影响对升息几率的预期，根据CME的FedWatch
工具，金融市场消化的12月升息可能性为71%，数据发布前为76%。
    
    钯金      升0.8%，报每盎司936.20美元，本季涨11.3%，今年涨38%
。
    
    铂金      下跌1.1%，报每盎司909.74美元。9月下跌8.7%。
    
    钯金连续第三日较铂金出现升水，周三两者自2001年以来首次出现平
价。
    
    瑞银分析师Joni Teves称，“尽管我们认为钯金短期会较铂金升水，
但铂金应该最终回到较钯金升水水平。”

    现货银      下跌0.6%，报每盎司16.73美元，本月下跌5.1%，本季
升0.6%。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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