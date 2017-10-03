全球金市：金价跌至七周低位后转升，因美元缩减涨幅

* 美国数据强劲一度提振美元和美债收益率 * 全球股市创新高 * ETF持金量跌幅为7月来最大 路透纽约/伦敦10月3日 - 金价周二从七周低位反弹，因美元从高位 回落。 稍早金价受压，因美国经济数据强劲，强化了今年再升息一次的预期 ，并推高美元和美债收益率。 1913 GMT，现货金 涨0.1%，报每盎司1,272.04美元，此前美元 走平，美债收益率从稍早的涨幅中回落。 金价稍早触及1,267.76美元，为8月15日以来最低，较9月初触及的一 年高位1,357.54美元下跌了逾6%。 “投机客不想把金价推到关键水平之下，因为下任美联储主席和12月 升息后通胀如何表现存在不确定性，”道明证券商品策略负责人Ryan McK ay称。 美国12月期金 收跌1.20美元，或0.1%，报每盎司1,274.60美 元，盘中触及近一个月最低的1,271美元。 根据CME的Fedwatch，周一显示美国制造业活动急速扩张的数据发布 后，市场消化的12月升息可能性为77%。 美国和全球股市也升至新高，因全球增长前景鼓励投资风险资产。 黄金支持上市交易基金(ETF)购买现货黄金的需求也支撑金价，但路 透跟踪的ETF持金量上周五到本周一的跌幅为7月底以来最大。 现货银 涨0.4%，报每盎司16.60美元，但仍接近8月9日以来最 低。 铂金 涨0.2%，报每盎司912.40美元，盘中跌至7月14日以来最 低的902.40美元。 钯金 涨0.8%，报每盎司916.60美元，盘中触及两周低位的904. 00美元。稍早，钯金价格跌至低于铂金价格，上周16年来两者首次达到平 价。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)