全球金市：金价缩小涨幅，因美元受收据提振摆脱低位

* 美元缩小跌幅，因美国服务业数据强劲 * 市场基本消化了美联储12月升息预期 路透纽约/伦敦10月4日 - 金价周三缩小涨幅，因美元摆脱低位，此 前发布的美国服务业数据强劲。 1825 GMT，现货金 升0.2%，报每盎司1,274.41美元，周三稍早 高见1,282美元。周二触及8月中以来最低。 美国12月期金 收高2.20美元，或0.2%，报每盎司1,276.80美 元。 “几天来连续下跌，一旦美元走软，给黄金提供了小幅反弹的理由， ”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称。 投资者将密切关注周三稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶 伦在圣路易斯联储活动中的讲话，寻找更多2018年前升息线索，Haworth 称。 美元兑一篮子货币 下跌，此前有报道称，美联储理事鲍威尔是 美国财长努钦青睐的联储主席人选，而不是前理事瓦尔许。叶伦的任期到 明年2月结束。 市场认为，鲍威尔的立场比瓦尔许鸽派，他过去曾批评美联储的公债 购买计划。 美元货币市场期货走势暗示，消化了约70%的12月升息几率，但更加 鸽派的美联储主席人选可能促使投资者押注，撤走当前宽松货币政策的步 伐将更缓慢。 美元缩减跌幅，因数据显示，服务业指数升至逾12年来最高。 全球股指触及盘中纪录新高，受助于全球经济增长迹象，提振了美联 储在12月会议上升息的可能性。 股市上涨通常会打击对避险黄金的需求。 现货银 下跌0.04%，报每盎司16.59美元。 铂金 涨0.7%，报每盎司913.70美元，钯金 升1.1%，报每 盎司925.40美元，两者上周出现平价，为16年来首次。(完) (编译 刘静；审校 母红)