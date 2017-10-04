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全球金市：金价缩小涨幅，因美元受收据提振摆脱低位
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2017年10月4日 / 晚上7点13分 / 14 天前

全球金市：金价缩小涨幅，因美元受收据提振摆脱低位

1 分钟阅读

    * 美元缩小跌幅，因美国服务业数据强劲
    * 市场基本消化了美联储12月升息预期

    路透纽约/伦敦10月4日 - 金价周三缩小涨幅，因美元摆脱低位，此
前发布的美国服务业数据强劲。
    
    1825 GMT，现货金      升0.2%，报每盎司1,274.41美元，周三稍早
高见1,282美元。周二触及8月中以来最低。
    
    美国12月期金       收高2.20美元，或0.2%，报每盎司1,276.80美
元。
    
    “几天来连续下跌，一旦美元走软，给黄金提供了小幅反弹的理由，
”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称。
    
    投资者将密切关注周三稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶
伦在圣路易斯联储活动中的讲话，寻找更多2018年前升息线索，Haworth
称。
    
    美元兑一篮子货币      下跌，此前有报道称，美联储理事鲍威尔是
美国财长努钦青睐的联储主席人选，而不是前理事瓦尔许。叶伦的任期到
明年2月结束。
    
    市场认为，鲍威尔的立场比瓦尔许鸽派，他过去曾批评美联储的公债
购买计划。
    
    美元货币市场期货走势暗示，消化了约70%的12月升息几率，但更加
鸽派的美联储主席人选可能促使投资者押注，撤走当前宽松货币政策的步
伐将更缓慢。
    
    美元缩减跌幅，因数据显示，服务业指数升至逾12年来最高。
    
    全球股指触及盘中纪录新高，受助于全球经济增长迹象，提振了美联
储在12月会议上升息的可能性。
    
    股市上涨通常会打击对避险黄金的需求。
    
    现货银      下跌0.04%，报每盎司16.59美元。
    
    铂金      涨0.7%，报每盎司913.70美元，钯金      升1.1%，报每
盎司925.40美元，两者上周出现平价，为16年来首次。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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