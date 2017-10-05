全球金市：金价下跌，因美国数据强劲提振美元

* 美国贸易逆差缩窄，因出口强劲 * 受飓风影响，美国就业数据可能疲弱 路透纽约/伦敦10月5日 - 金价周四下跌，此前强劲的美国经济数据 提振美元，增强了美国升息预期。 1811 GMT，现货金 下跌0.34%，报每盎司1,270.01美元，美国1 2月期金 收跌3.60美元，或0.3%，报每盎司1,273.20美元。 美元指数 升至两个半月高位，此前发布的数据显示，美国8月 贸易逆差缩窄，因商品和服务出口增至逾两年半高位，初请失业金人数降 幅超过预期。 “市场聚焦升息，股市、美元和美债收益率上涨，因预期税改计划通 过和12月升息，”盛宝银行商品策略负责人Ole Hansen称。 费城联储主席哈克称，仍预计今年再升息一次，明年升息三次，这支 撑了收紧货币政策预期。 但旧金山联储主席威廉姆斯称，长期来看，美国经济年增长率可能低 至1.5%，这种忧虑的观点可能暗示，利率长期处于低水平，实现特朗普政 府承诺的经济快速增长面临困难。 投资者等待周五出炉的非农就业数据，预计受9月的两大飓风影响， 新增就业岗位将放缓。 考虑到12月升息预期对黄金市场的打压，瑞银将今年黄金均价预期从 1,300美元下调至1,270美元，金属策略师Joni Teves在一份公告中称。 其它贵金属，银价 升至0.3%，报每盎司16.62美元。 钯金 涨2.2%，报每盎司942.10美元，上周达到与铂金平价。铂 金 下跌0.3%，报每盎司909.70美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)