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全球金市：金价下跌，因美国数据强劲提振美元
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2017年10月5日 / 晚上7点04分 / 13 天前

全球金市：金价下跌，因美国数据强劲提振美元

1 分钟阅读

    * 美国贸易逆差缩窄，因出口强劲
    * 受飓风影响，美国就业数据可能疲弱

    路透纽约/伦敦10月5日 - 金价周四下跌，此前强劲的美国经济数据
提振美元，增强了美国升息预期。
    
    1811 GMT，现货金      下跌0.34%，报每盎司1,270.01美元，美国1
2月期金       收跌3.60美元，或0.3%，报每盎司1,273.20美元。
    
    美元指数      升至两个半月高位，此前发布的数据显示，美国8月
贸易逆差缩窄，因商品和服务出口增至逾两年半高位，初请失业金人数降
幅超过预期。
    
    “市场聚焦升息，股市、美元和美债收益率上涨，因预期税改计划通
过和12月升息，”盛宝银行商品策略负责人Ole Hansen称。
    
    费城联储主席哈克称，仍预计今年再升息一次，明年升息三次，这支
撑了收紧货币政策预期。
    
    但旧金山联储主席威廉姆斯称，长期来看，美国经济年增长率可能低
至1.5%，这种忧虑的观点可能暗示，利率长期处于低水平，实现特朗普政
府承诺的经济快速增长面临困难。
    
    投资者等待周五出炉的非农就业数据，预计受9月的两大飓风影响，
新增就业岗位将放缓。
    
    考虑到12月升息预期对黄金市场的打压，瑞银将今年黄金均价预期从
1,300美元下调至1,270美元，金属策略师Joni Teves在一份公告中称。
    
    其它贵金属，银价      升至0.3%，报每盎司16.62美元。
    
    钯金      涨2.2%，报每盎司942.10美元，上周达到与铂金平价。铂
金      下跌0.3%，报每盎司909.70美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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