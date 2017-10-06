全球金市：金价从两个月低位反弹，因报道引发朝鲜忧虑

* 朝鲜将试射远程导弹-俄罗斯报道 * 金价将录得今年最长周度跌势 路透纽约/伦敦10月6日 - 金价周五从两个月低位反弹，因俄罗斯一 篇有关朝鲜准备试射远程导弹的报道引发了忧虑，美元转跌也给金价提供 了支撑。 “俄罗斯有关朝鲜将进行导弹试射，射程可到达美国西海岸的报道， 加上美元下跌提振金价从两个月低位反弹，”BMO Capital Markets基本 和贵金属交易负责人Tai Wong称。 “金价在过去一个月下跌了7%，令投机性空头担心当前的水平，所以 我们认为在跌至1,250美元之前将先达到1,300美元水平。” 1840 GMT，现货金 升0.4%，报每盎司1,273.06美元，美国12月 期金 收高0.1%，报1,274.90美元。 美元指数 从两个半月高位下跌。 稍早，金价跌至两个月低位1,260.16美元，因上月美国失业率和薪资 数据乐观，支撑12月进一步升息预期。美元和美债收益率被推高。 本周金价下跌0.5%，将录得连续第四周下跌，为今年以来的最长跌势 。 全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares 持金量本周 迄今减少了13.6吨，为九周来首周下降，也是7月底以来的最大流出量。 本周由于印度本地金价出现调整，当地的实货需求小幅改善，但行业 限制以及走私增加影响该地金市。 现货银 升1.1%，报每盎司16.75美元，盘中跌至两个月低位的1 6.30美元。铂金 下跌0.03%，报每盎司910.75美元，盘中跌至7月12 日以来最低的899.50美元。 钯金 下跌2%，报每盎司920.25美元，仍高于铂金价格，上周钯 金价格2001年来首次超过铂金价格。周五稍早两者之间价差达到每盎司34 美元以上。(完) (编译 刘静；审校 李军)