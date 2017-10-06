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全球金市：金价从两个月低位反弹，因报道引发朝鲜忧虑
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2017年10月6日 / 晚上7点22分 / 12 天前

全球金市：金价从两个月低位反弹，因报道引发朝鲜忧虑

1 分钟阅读

    * 朝鲜将试射远程导弹-俄罗斯报道
    * 金价将录得今年最长周度跌势

    路透纽约/伦敦10月6日 - 金价周五从两个月低位反弹，因俄罗斯一
篇有关朝鲜准备试射远程导弹的报道引发了忧虑，美元转跌也给金价提供
了支撑。
    
    “俄罗斯有关朝鲜将进行导弹试射，射程可到达美国西海岸的报道，
加上美元下跌提振金价从两个月低位反弹，”BMO Capital Markets基本
和贵金属交易负责人Tai Wong称。
    
    “金价在过去一个月下跌了7%，令投机性空头担心当前的水平，所以
我们认为在跌至1,250美元之前将先达到1,300美元水平。”
    
    1840 GMT，现货金      升0.4%，报每盎司1,273.06美元，美国12月
期金      收高0.1%，报1,274.90美元。
    
    美元指数      从两个半月高位下跌。
    
    稍早，金价跌至两个月低位1,260.16美元，因上月美国失业率和薪资
数据乐观，支撑12月进一步升息预期。美元和美债收益率被推高。
    
    本周金价下跌0.5%，将录得连续第四周下跌，为今年以来的最长跌势
。
    
    全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Shares     持金量本周
迄今减少了13.6吨，为九周来首周下降，也是7月底以来的最大流出量。
    
    本周由于印度本地金价出现调整，当地的实货需求小幅改善，但行业
限制以及走私增加影响该地金市。
    
    现货银      升1.1%，报每盎司16.75美元，盘中跌至两个月低位的1
6.30美元。铂金      下跌0.03%，报每盎司910.75美元，盘中跌至7月12
日以来最低的899.50美元。
    
    钯金      下跌2%，报每盎司920.25美元，仍高于铂金价格，上周钯
金价格2001年来首次超过铂金价格。周五稍早两者之间价差达到每盎司34
美元以上。(完) (编译 刘静；审校 李军)

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