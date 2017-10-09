全球金市：金价悉数收复上周失地，因美元下滑

路透纽约/伦敦10月9日 - 金价周一上涨，上周失地悉数收复，因美 元走软及一关键技术水准表现出韧性，消除了部分下档压力，而中国买家 回场也提供了支撑。 上周五美国公布的9月薪资增长和失业率数据强劲，巩固了对美国联 邦储备理事会(FED/美联储)将在12月加息的预期，推高美元和美国公债收 益率，拖累金价跌至两个月低点，且录得四周连跌，周一金价反弹。 金价在切入位为1,253美元的200日移动均线上方表现出韧性，也给市 场提供了一些技术性支撑。另外，美元从10周高位回软，朝鲜和西班牙的 地缘政治忧虑也支撑金价。 1833 GMT，现货金 升0.6%，报每盎司1,283.16美元，美国12月 期金 收高0.8%，报1,285美元。 “我认为升势主要还是技术性的。”U.S. Bank Wealth Management 高级投资策略师Rob Haworth表示，并称地缘政治忧虑犹存，也有支撑作 用。 周一公布的数据显示，9月中国央行连续第11个月没有增持黄金储备 。 实货市场，中国买家在黄金周假期后回场，对金价也可能是一个支撑 因素。 现货银 升0.7%，报每盎司16.89美元，铂金 升0.3%，报 每盎司915.75美元，钯金 升0.8%，报每盎司927.50美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)