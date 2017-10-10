全球金市：黄金价格触及近两周高位，但美国升息前景限制升幅

* 银价升穿每盎司17美元，至三周高位 * 铂金触及两周高位 * 美元指数连跌第三日 路透纽约/伦敦10月10日 - 黄金价格周二升至近两周高位，西班牙和 朝鲜地缘政治紧张局势和美元走软提供支撑，但对于美国联邦储备理事会 (美联储/FED)今年再次升息的预期遏制了金价的升势。 周二朝鲜执政党庆祝建党，投资人尤为谨慎，昨日俄罗斯和中国共同 呼吁对朝鲜问题保持克制，之前美国总统特朗普在推文中暗示他有采取军 事行动之意。 周二西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特在议会表示，目前重要 的是要缓解加泰罗尼亚地区的紧张局势，提议议会先搁置独立公投的结果 ，以进行对话。 美元指数 下滑，美股主要股指再创新高，美国公债收益率下滑 。 “美联储将升息，所以金价可能将跌穿目前区间，至1,250美元水准 ，而地缘政治紧张局势会支撑金价。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称 。 1753 GMT，现货金 升0.5%至每盎司1,289.81美元，盘中稍早触 及9月末以来最高位1,294.25美元。 美国12月期金 涨0.7%至每盎司1,293.80美元。 “目前唯一牵制金价的当然是美联储即将加息，但如果政治因素恶化 ，预计1,300美元都不会是顶部。”Heraeus Metal Management副总裁Mig uel Perez-Santalla谈到对西班牙和朝鲜的担忧时表示。 联邦基金利率期货走势显示，交易商现预计美联储在12月加息的几率 近九成。 其他贵金属方面，现货银 涨1.3%至每盎司17.16美元，稍早触 及9月20日来的高点17.248美元。 现货铂金 大致2.3%至每盎司932.60美元，稍早触及两周高位93 3.90美元。现货钯金 涨0.3%至每盎司932.60美元。(完) (编译 李军; 审校 刘静)