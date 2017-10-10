FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
全球金市：黄金价格触及近两周高位，但美国升息前景限制升幅
频道
专题
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
中共十九大
综述：十九大报告详述中国梦实现路径 经济发展终极目标“以人为本”
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
时事要闻
背景资料：谁将雀屏中选成为下任美联储主席？
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
深度分析
分析：高通要在中国狙击苹果 漫漫诉讼路不易走
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月10日 / 晚上6点20分 / 8 天前

全球金市：黄金价格触及近两周高位，但美国升息前景限制升幅

1 分钟阅读

    * 银价升穿每盎司17美元，至三周高位
    * 铂金触及两周高位
    * 美元指数连跌第三日

    路透纽约/伦敦10月10日 - 黄金价格周二升至近两周高位，西班牙和
朝鲜地缘政治紧张局势和美元走软提供支撑，但对于美国联邦储备理事会
(美联储/FED)今年再次升息的预期遏制了金价的升势。
    
    周二朝鲜执政党庆祝建党，投资人尤为谨慎，昨日俄罗斯和中国共同
呼吁对朝鲜问题保持克制，之前美国总统特朗普在推文中暗示他有采取军
事行动之意。
    
    周二西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特在议会表示，目前重要
的是要缓解加泰罗尼亚地区的紧张局势，提议议会先搁置独立公投的结果
，以进行对话。
    
    美元指数      下滑，美股主要股指再创新高，美国公债收益率下滑
。
    
    “美联储将升息，所以金价可能将跌穿目前区间，至1,250美元水准
，而地缘政治紧张局势会支撑金价。”法国兴业银行分析师Robin Bhar称
。
    
    1753 GMT，现货金      升0.5%至每盎司1,289.81美元，盘中稍早触
及9月末以来最高位1,294.25美元。
    
    美国12月期金       涨0.7%至每盎司1,293.80美元。
    
    “目前唯一牵制金价的当然是美联储即将加息，但如果政治因素恶化
，预计1,300美元都不会是顶部。”Heraeus Metal Management副总裁Mig
uel Perez-Santalla谈到对西班牙和朝鲜的担忧时表示。
    
    联邦基金利率期货走势显示，交易商现预计美联储在12月加息的几率
近九成。
    
    其他贵金属方面，现货银      涨1.3%至每盎司17.16美元，稍早触
及9月20日来的高点17.248美元。
    
    现货铂金      大致2.3%至每盎司932.60美元，稍早触及两周高位93
3.90美元。现货钯金      涨0.3%至每盎司932.60美元。(完) (编译 李军; 审校 刘静)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below