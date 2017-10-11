全球金市：金价延续升势，此前美联储发表最新会议记录

* 美元指数跌至逾一周最低 * 美联储9月会议记录显示对通胀存分歧 路透纽约/伦敦10月11日 - 金价周三延续升势，此前美国联邦储备理 事会(FED/美联储)发表的9月会议记录显示，决策者对通胀升高前景和在 通胀不上升情况下的未来升息路径进行了深入的讨论。 旧金山联储总裁威廉姆斯称，联储应该在未来两年内逐步升息，直至 短期利率达到2.5%。 1943 GMT，现货金 涨0.4%，报每盎司1,292.88美元，美国12月 期金 在会议记录发布前收跌4.90美元，或0.4%，报每盎司1,288.9 0美元。 “美联储会议记录似乎在强调，低通胀可能不时临时性的，记录还强 调了未来利率决定将取决于数据，”道明证券商品策略负责人Bart Melek 称。 “这对黄金有些利多，相对于会议记录公布前。” 金价会在周末前触及每盎司1,300美元，Melek补充说。 金价周二触及近两周高位，周三录得连续第四日上涨。 美元指数 跌至近两周低位，令以美元计价的黄金对其它货币持 有者来说更便宜。 其它贵金属，银价 升0.8%，报每盎司17.22美元，前日触及三 周高位。 铂金 涨0.02%，报每盎司929.20美元，盘中高见两周高位的934 .50美元，钯金 升2.8%，报959.75美元，为一个月高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)