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全球金市：金价延续升势，此前美联储发表最新会议记录
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#亚洲
2017年10月11日 / 晚上8点47分 / 7 天前

全球金市：金价延续升势，此前美联储发表最新会议记录

1 分钟阅读

    * 美元指数跌至逾一周最低
    * 美联储9月会议记录显示对通胀存分歧

    路透纽约/伦敦10月11日 - 金价周三延续升势，此前美国联邦储备理
事会(FED/美联储)发表的9月会议记录显示，决策者对通胀升高前景和在
通胀不上升情况下的未来升息路径进行了深入的讨论。
    
    旧金山联储总裁威廉姆斯称，联储应该在未来两年内逐步升息，直至
短期利率达到2.5%。
    
    1943 GMT，现货金      涨0.4%，报每盎司1,292.88美元，美国12月
期金       在会议记录发布前收跌4.90美元，或0.4%，报每盎司1,288.9
0美元。
    
    “美联储会议记录似乎在强调，低通胀可能不时临时性的，记录还强
调了未来利率决定将取决于数据，”道明证券商品策略负责人Bart Melek
称。
    
    “这对黄金有些利多，相对于会议记录公布前。”
    
    金价会在周末前触及每盎司1,300美元，Melek补充说。
    
    金价周二触及近两周高位，周三录得连续第四日上涨。
    
    美元指数      跌至近两周低位，令以美元计价的黄金对其它货币持
有者来说更便宜。
    
    其它贵金属，银价      升0.8%，报每盎司17.22美元，前日触及三
周高位。
    
    铂金      涨0.02%，报每盎司929.20美元，盘中高见两周高位的934
.50美元，钯金      升2.8%，报959.75美元，为一个月高位。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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