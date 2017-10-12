全球金市：金价触及逾两周高点，关注周五美国通胀数据

* 美元指数跌至9月26日来最低 * 钯金触及五周高位 路透纽约/伦敦10月12日 - 金价周四小涨至逾两周高位，因市场焦点 转向周五将出炉的美国通胀数据，预计将会为货币政策提供更多线索。 美国联邦理事会(美联储/FED)公布的9月会议记录显示，决策者对通 胀加速上升的前景，以及在通胀停滞情况下放缓升息步伐进行了深入的讨 论。 在美国数据显示上周初请失业金人数降至逾一个月低点后，美元小涨 。 但美元兑一篮子主要货币仍在两周低点附近，因市场认为美联储会议 记录偏鸽派。 1930GMT，现货金 持稳在每盎司1,293.40美元，盘中一度创下9 月26日以来的最高水准每盎司1,297.40美元。 美国12月期金 小涨至每盎1,296.50美元。 “市场正在寻找一些方向，在出现更多地缘政治冲突或者利率上升前 ，情势并不明朗。”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob H aworth称。 他还表示，强劲的企业业绩也可能给美联储继续升息的空间，这对金 价不利。 分析师表示，印度排灯节将至，可能刺激对黄金的买盘。 其他贵金属方面，现货银 涨0.8%至每盎司17.23美元，盘中触 及三周高位；现货铂金 涨0.8%至每盎司935.49美元，盘中也触及逾 两周最高；现货钯金 跳升1.9%至每盎司977.25美元，为9月6日来最 高。(完) (编译 李军; 审校 刘静)