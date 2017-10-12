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全球金市：金价触及逾两周高点，关注周五美国通胀数据
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2017年10月12日 / 晚上7点45分 / 6 天前

全球金市：金价触及逾两周高点，关注周五美国通胀数据

1 分钟阅读

    * 美元指数跌至9月26日来最低
    * 钯金触及五周高位

    路透纽约/伦敦10月12日 - 金价周四小涨至逾两周高位，因市场焦点
转向周五将出炉的美国通胀数据，预计将会为货币政策提供更多线索。
    
    美国联邦理事会(美联储/FED)公布的9月会议记录显示，决策者对通
胀加速上升的前景，以及在通胀停滞情况下放缓升息步伐进行了深入的讨
论。            
    
    在美国数据显示上周初请失业金人数降至逾一个月低点后，美元小涨
。
    
    但美元兑一篮子主要货币仍在两周低点附近，因市场认为美联储会议
记录偏鸽派。
    
    1930GMT，现货金      持稳在每盎司1,293.40美元，盘中一度创下9
月26日以来的最高水准每盎司1,297.40美元。
    
    美国12月期金       小涨至每盎1,296.50美元。
    
    “市场正在寻找一些方向，在出现更多地缘政治冲突或者利率上升前
，情势并不明朗。”U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob H
aworth称。
    
    他还表示，强劲的企业业绩也可能给美联储继续升息的空间，这对金
价不利。
    
    分析师表示，印度排灯节将至，可能刺激对黄金的买盘。
    
    其他贵金属方面，现货银      涨0.8%至每盎司17.23美元，盘中触
及三周高位；现货铂金      涨0.8%至每盎司935.49美元，盘中也触及逾
两周最高；现货钯金      跳升1.9%至每盎司977.25美元，为9月6日来最
高。(完) (编译 李军; 审校 刘静)

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