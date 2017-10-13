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全球金市：触及两周半高位，因美国数据疲弱和特朗普对伊核协议发出警告
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2017年10月13日 / 晚上8点31分 / 8 天内

全球金市：触及两周半高位，因美国数据疲弱和特朗普对伊核协议发出警告

1 分钟阅读

    * 美国数据显示通胀迟滞
    * 美元在特朗普宣布伊核协议决定后转升
    * 金价突破1,298美元阻力位

    路透纽约10月13日 - 金价周五升至两周半高位，此前美国总统特朗
普警告称，他可能最终会终结2015年伊朗核协议，此前发布的疲弱通胀数
据减弱了升息理据。
    
    美国9月通胀仍迟滞，尽管飓风扰乱墨西哥湾地区生产后汽油价格急
升。
    
    根据CME Group的FedWatch工具，市场消化的12月升息可能性为82%，
低于数据发布前的87%。
    
    现货金      周五连续第六日上涨，在1953 GMT，升0.8%，报每盎司
1,303.5美元，盘中触及9月26日以来最高的1,302.40美元，本周涨2%。
    
    美国12月期金       收涨8.10美元，或0.6%，报每盎司1,304.60美
元，盘中触及逾两周最高。
    
    升势推动金价升穿费波纳奇阻力位和在1,298美元附近的50日移动均
线切入位。
    
    “当升穿1,300美元关键心理价位，我们看见大量买盘，”RJO Futur
es高级商品策略师Phillip Streible称。
    
    特朗普周五给伊朗核协议一记重击，他选择不核证伊朗遵守核协议，
警告可能最终会中止该协议。
    
    他做出上述宣布后，美元指数      小幅转升。
    
    现货银      涨1.09%，报每盎司17.36美元，盘中升至三周高位的17
.39美元。
    
    铂金      涨1.13%，报每盎司945.50美元，盘中触及三周高位的946
.10美元，钯金      升1.8%，报990.50美元，盘中触及五周半高位的996
.90美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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