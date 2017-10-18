全球金市：现货金自一周低点小幅上涨

路透10月18日 - 金价周三从一周低点小幅上涨，美元持稳，但美国总统特朗普或选择政策主张偏鹰派的人选为美国联邦储备理事会(美联储/FED)下任主席的臆测则压抑金价。

0053 GMT，现货金上涨0.1%至每盎司1,286.10美元。上日曾触及一周低点1,281.31美元。

美国12月期金上涨0.2%报每盎司1,288.3美元。

美元指数几近持平，报93.449，此前一连四日走高。

亚洲股市周三盘整近期涨幅，主要货币守在狭窄区间，投资者静候中共十九大的政策决定。

知情消息人士周二透露，美国总统特朗普可能在11月初出访亚洲之前公布下任美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席的人选，目前入围的候选人共有五人。

据路透对分析师所做调查显示，略过半数受访者认为美联储理事鲍威尔将成为下任联储主席；但多数受访者表示，现任主席叶伦才是最好的人选。

美联储周二公布的贴现率会议记录显示，堪萨斯城联储在9月会议上要求上调贴现率。

美国9月工业生产略微反弹，飓风哈维及伊尔玛对生产活动所造成的影响犹存；但在全球经济走强及美元走贬下，工业前景仍然看俏。

参加伦敦金银市场协会(LBMA)年会的代表周二预计，金价到明年10月料将涨至每盎司1,369美元。

印度Multi Commodity Exchange周二在新德里推出该国首个黄金期权(选择权)合约，以因应Dhanteras黄金购买旺季。(完) (编译 张若琪/许娜；审校 王颖/戴素萍)