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全球金市：金价下滑，因美元受鹰派联储主席人选预期提振走强
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2017年10月18日 / 晚上7点15分 / 3 天前

全球金市：金价下滑，因美元受鹰派联储主席人选预期提振走强

1 分钟阅读

    * 联储下任主席可能在政策上偏鹰派-路透调查
    * 特朗普有包括现任主席叶伦在内的五位联储主席候选人选

    路透纽约/伦敦10月18日 - 金价周三连续第三日下跌，交易日大部分
时间受美元走强拖累，因市场臆测，下任美国联邦储备理事会(FED/美联
储)主席政策上鹰派。
    
    1821 GMT，现货金      下跌0.3%，报每盎司1,281.50美元，盘中触
及10月9日以来最低的1,276.73美元。
    
    美国12月期金       收跌3.20美元，或0.3%，报每盎司1,283美元。
    
    一位消息人士周二告诉路透称，共有五位美联储主席候选人选。
    
    “明年升息还没有完全被消化，在臆测联储理事鲍威尔可能成为下任
主席后情况发生了巨大的变化，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch
称。
    
    根据路透调查的分析师，认为鲍威尔担任下任主席的预期略占多数，
但大部分人称，现任主席叶伦是最佳人选。
    
    美元升至一周半高位，随后转跌，因交易员消化总统特朗普税改计划
的更多细节。
    
    预计美国税改将提振经济增长和通胀，所以对金价不利。
    
    同时市场普遍预计美联储会在12月进行今年第三次升息。
    
    “主要支撑位是1,275美元...，1,260美元价位更加重要，”Logic A
dvisors合伙人Bill O'Neill谈及100日移动均线和10月低位时称。
    
    其它贵金属，现货银      持平于每盎司17美元，盘中触及逾一周最
低水平。
    
    铂金      下滑1%，报每盎司920.90美元，钯金      下跌2.14%，
报每盎司957.55美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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