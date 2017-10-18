全球金市：金价下滑，因美元受鹰派联储主席人选预期提振走强

* 联储下任主席可能在政策上偏鹰派-路透调查 * 特朗普有包括现任主席叶伦在内的五位联储主席候选人选 路透纽约/伦敦10月18日 - 金价周三连续第三日下跌，交易日大部分 时间受美元走强拖累，因市场臆测，下任美国联邦储备理事会(FED/美联 储)主席政策上鹰派。 1821 GMT，现货金 下跌0.3%，报每盎司1,281.50美元，盘中触 及10月9日以来最低的1,276.73美元。 美国12月期金 收跌3.20美元，或0.3%，报每盎司1,283美元。 一位消息人士周二告诉路透称，共有五位美联储主席候选人选。 “明年升息还没有完全被消化，在臆测联储理事鲍威尔可能成为下任 主席后情况发生了巨大的变化，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch 称。 根据路透调查的分析师，认为鲍威尔担任下任主席的预期略占多数， 但大部分人称，现任主席叶伦是最佳人选。 美元升至一周半高位，随后转跌，因交易员消化总统特朗普税改计划 的更多细节。 预计美国税改将提振经济增长和通胀，所以对金价不利。 同时市场普遍预计美联储会在12月进行今年第三次升息。 “主要支撑位是1,275美元...，1,260美元价位更加重要，”Logic A dvisors合伙人Bill O'Neill谈及100日移动均线和10月低位时称。 其它贵金属，现货银 持平于每盎司17美元，盘中触及逾一周最 低水平。 铂金 下滑1%，报每盎司920.90美元，钯金 下跌2.14%， 报每盎司957.55美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)