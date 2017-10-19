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全球金市：金价从一周低位反弹，因美元和股市下跌
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2017年10月19日 / 晚上7点37分 / 2 天前

全球金市：金价从一周低位反弹，因美元和股市下跌

1 分钟阅读

    * 美元下跌，因美债收益率回落
    * 全球股市从历史高位下跌
    * 铂金和钯金触及逾一周低位

    路透纽约/伦敦10月19日 - 金价周四从隔夜触及的逾一周低位反弹，
因美元和美股的升势暂歇，但金价仍可能进一步走低。
    
    美元指数      下跌，因10年期美债收益率           下挫。

    1840 GMT， 现货金      升0.4%，报每盎司1,286.31美元，稍早触
及10月9日以来最低的1,276.22美元。金价自9月8日以来已下跌6%。
    
    美国12月期金       收高7美元，或0.6%，报每盎司1,290美元，盘
中触及10月6日以来最低的1,277.60美元。
    
    美国劳工部周四发布，截至10月14日当周，初请失业金人数下降9%，
从22.4万降至22.2万。
    
    周四，全球股市从纪录高位下跌，此前发布的一批企业业绩疲弱，但
随着美股缩减跌幅，全球股指摆脱低位，对避险资产的需求推低美债收益
率。
    
    “金市稳定下来有技术原因，股市回落，但整体上，人们现在没有找
到投资金市的价值，”FOREX.com分析师Fawad Razaqzada称。
    
    “缺乏避险需求，加上升息预期打压金市，如果金价保持在1,300美
元之下，未来几天或几周有进一步下调的风险。”
    
     现货银      升1.24%，报每盎司17.19美元，铂金      升0.4%，
报921.80美元，钯金      涨0.4%，报每盎司956美元。
    
    铂金和钯金前夜均触及一周低位。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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