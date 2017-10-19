全球金市：金价从一周低位反弹，因美元和股市下跌

* 美元下跌，因美债收益率回落 * 全球股市从历史高位下跌 * 铂金和钯金触及逾一周低位 路透纽约/伦敦10月19日 - 金价周四从隔夜触及的逾一周低位反弹， 因美元和美股的升势暂歇，但金价仍可能进一步走低。 美元指数 下跌，因10年期美债收益率 下挫。 1840 GMT， 现货金 升0.4%，报每盎司1,286.31美元，稍早触 及10月9日以来最低的1,276.22美元。金价自9月8日以来已下跌6%。 美国12月期金 收高7美元，或0.6%，报每盎司1,290美元，盘 中触及10月6日以来最低的1,277.60美元。 美国劳工部周四发布，截至10月14日当周，初请失业金人数下降9%， 从22.4万降至22.2万。 周四，全球股市从纪录高位下跌，此前发布的一批企业业绩疲弱，但 随着美股缩减跌幅，全球股指摆脱低位，对避险资产的需求推低美债收益 率。 “金市稳定下来有技术原因，股市回落，但整体上，人们现在没有找 到投资金市的价值，”FOREX.com分析师Fawad Razaqzada称。 “缺乏避险需求，加上升息预期打压金市，如果金价保持在1,300美 元之下，未来几天或几周有进一步下调的风险。” 现货银 升1.24%，报每盎司17.19美元，铂金 升0.4%， 报921.80美元，钯金 涨0.4%，报每盎司956美元。 铂金和钯金前夜均触及一周低位。(完) (编译 刘静；审校 母红)