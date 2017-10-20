全球金市：金价下跌，因美国税改希望提振风险资产

* 美国参议院投票通过预算议案，为特朗普减税扫清障碍

* 美元和美债收益率上涨

* 金价本周下跌1.9%

路透纽约/伦敦10月20日 - 金价周五下跌，此前美国参议院批准预算议案，为减税铺平道路，带动股市、美元和美债收益率上涨。

共和党掌控的参议院在周四以51比49的票数通过了2018财年的预算议案，预算案允许税改计划在未来10年增加1.5万亿美元的联邦赤字。

投资者押注，这将带来经济加速增长，因而买入风险资产，债市持有者减少了头寸，因担心通胀和联邦借贷可能上升。

美债收益率周五下午进一步攀升，逆转了微幅回落走势，此前白宫官员称，美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦与特朗普总统经济顾问柯恩在白宫共进午餐。

特朗普总统可能最早于下周宣布下任美联储主席人选，此前他对包括叶伦主席在内的五位候选人进行了面谈。

周四的一份报道称，特朗普倾向选择美联储理事鲍威尔任联储主席，后者被认为是不太鹰派的人选。

投资者可能还将减税看作是美国利率升高的原因之一，INTL FCStone分析师Edward Meir称。

1841 GMT，现货金下跌0.77%，报每盎司1,279.44美元，本周下跌约1.9%。

美国12月期金收跌9.50美元，或0.7%，报每盎司1,280.50美元，本周下跌1.8%。

其它贵金属，现货银下跌1%，报每盎司17.02美元，本周下跌约2%。

铂金下跌0.3%，报每盎司918.50美元，钯金升1.5%，报每盎司972.80美元，两者本周均下跌。(完) (编译 刘静；审校 母红)